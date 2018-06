Il Segreto anticipazioni 2 e 3 luglio: Saul arrestato, Carmelo e Adela sposi

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Saul viene arrestato, Prudencio rivela finalmente la verità sulla loro identità

Le prossime puntate de Il Segreto, ovvero del 2 e del 3 luglio andranno in onda su Rete 4. Dal 4 al 7 luglio, la soap spagnola non andrà in onda. Le anticipazioni delle due puntate rivelano che Raimundo chiede a Donna Francisca di lasciare vivere serenamente Saul e Julieta. Ma la dark lady di Puente Viejo non ne vuole sapere di far vivere all’Ortega questo amore e se la prende duramente con la ragazza. La Montenegro incolpa la Uriarte dell’allontanamento di Saul dalla Casona e giura che si vendicherà di lei. Intanto, Saul viene arrestato. Donna Francisca, a questo punto, vuole scoprire i motivi per cui il giovane è stato messo in carcere. A rivelare la verità ci pensa Prudencio. Quest’ultimo racconta alla Montenegro e a Raimundo che in realtà sono dovuti scappare dal loro paese di origine e cambiare identità. Un professore dell’università frequentata da Saul è morto durante un loro litigio e il giovane è stato accusato di omicidio.

Il Segreto anticipazioni: Carmelo e Adela sposi, Carmelito scompare

Ulpiano decide di riavvicinarsi ad Adela e accetta le nozze di quest’ultima con Carmelo. Mentre Matias inizia a sentire la mancanza di Beatriz, iniziano i preparativi del matrimonio del Leal. Finalmente i due diventano marito e moglie nella chiesa di Puente Viejo. Candela e Severo lasciano Carmelito in custodia a Venancia durante le nozze. Quando la pasticcera torna a casa trova l’ex suocera svenuta, ma del figlio non c’è nessuna traccia. Da questo momento inizia un lungo calvario per i due coniugi Santacruz, che tentano di trovare sano e salvo Carmelito. Purtroppo le ricerche si rivelano sempre più difficili e complicate.

Anticipazioni Il Segreto: Tiburcio ammette di essere innamorato di Dolores

Dolores riceve da parte di Pedro un sollecito, attraverso il quale le chiede di firmare il divorzio. Nel frattempo, Hipolito affronta Tiburcio, in cerca di spiegazioni. il giovane Miranar vorrebbe sapere quali sono le intenzioni dell’uomo con la madre. Per rispondere a Hipolito, Tiburcio bacia Dolores. Mauricio confessa a Nazaria che l’amore della sua vita è e sarà sempre Fe.