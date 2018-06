Anticipazione Il Segreto: Venancia rapisce Carmelito, Candela scompare

Il Segreto anticipazioni: Carmelito viene rapito, Candela fugge da Puente Viejo

Nelle prossime puntate de Il Segreto, il figlio di Candela e Severo viene rapito. Il tutto accade durante il matrimonio di Adela e Carmelo. I due coniugi Santacruz lasciano in custodia Carmelito a Venancia, la quale si offre volontaria, restando a casa insieme al bambino. Sicuri che il piccolo sia comunque in buone mani, Candela e Severo prendono parte alle nozze dei loro amici. Quando fanno rientro a casa fanno un’amara scoperta: Carmelito è scomparso! Venancia racconta loro di aver avuto a che fare con dei malviventi, che si sono introdotti nell’abitazione colpendola. A questo punto, con l’aiuto di Carmelo, Severo avvia le indagini per trovare il figlio. Purtroppo ogni loro deduzione risulta essere inutile. Candela decide di prendere la situazione in mano e fugge da Puente Viejo, rifugiandosi nel bosco. Nessuno sa che fine abbia fatto la pasticcera. Julieta, però, riesce a trovarla e cerca di farla tornare a casa, ma inutilmente.

Anticipazione Il Segreto: Julieta trova Candela, Emilia cerca di consolare l’amica

Julieta trova Candela nel bosco. La pasticcera le rivela di avere diversi dubbi e di voler stare per un po’ lontana da Puente Viejo per cercare di scoprire la verità. Tornando indietro nel tempo, la moglie di Severo comprende piano piano che dietro al rapimento del bambino c’è proprio Venancia. Julieta, intanto, rivela a Emilia il posto in cui si trova Candela. La Ulloa corre subito dall’amica e cerca di comprendere la situazione. La pasticcera confessa alla moglie di Alfonso di essere quasi convinta che Venancia abbia rapito Carmelito. La donna fa presente all’amica tutti gli strani atteggiamenti dell’ex suocera. A questo punto, Emilia inizia a pensare che Venancia abbia anche finto i suoi malori per raggiungere uno scopo ben preciso, ovvero quello di far del male a Candela.

Anticipazioni Il Segreto: Candela torna a Puente Viejo convinta che Venancia abbia rapito Carmelito

Le anticipazioni rivelano che dopo la conversazione con Emilia, Candela decide di tornare a Puente Viejo. Venancia continua a comportarsi come prima, ma la pasticcera è ormai sicura delle sue idee. La moglie di Severo, pur di salvare Carmelito, si dichiara disposta a tutto.