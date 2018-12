Il Segreto, Adela incontra il suo stalker: la maestra finisce in coma

Anticipazione Il Segreto: Adela scopre chi è il suo stalker, ma finisce in ospedale

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano una triste svolta per Adela. La dolce maestra purtroppo si ritrova ad affrontare una situazione davvero molto complicata. Nel corso delle ultime puntate in onda su Canale 5, i telespettatori hanno visto la moglie di Carmelo ricevere dei biglietti anonimi contenenti delle minacce. Inizialmente Adela non dà alcuna importanza a quanto sta accadendo e ne parla solo con Irene. La giornalista preoccupata decide di parlarne poi con Severo, che a sua volta confessa tutto a Carmelo. Ovviamente il sindaco inizia seriamente a preoccuparsi, tanto che decide di chiedere una scorta per sua moglie. Quest’ultima non prende affatto bene la decisione presa dal marito, in quanto si sente soffocare. Intanto, Carmelo e Severo credono che Adela possa essere finita nel mirino di una setta di religiosi. La preoccupazione per i due aumenta sempre di più, mentre la mestra fa di tutto per liberarsi della scorta. E proprio questo suo atteggiamento la porta a finire nella trappola del suo stalker.

Il Segreto: Adela viene sparata alla testa da Basilio, in cerca di vendetta

Come vi abbiamo già anticipato qualche giorno fa, dietro i biglietti anonimi vi è Basilio, una vecchia conoscenza di Adela. L’uomo cerca vendetta, poiché convinto che la maestra abbia causato la rottura della sua relazione con Leticia. Le minacce, dunque, continuano a tormentare la vita di Adela, che però un giorno riesce a liberarsi della scorta. La moglie di Carmelo si reca nel bosco da sola e proprio qui si ritrova faccia a faccia con il suo stalker. Finalmente la maestra di Puente Viejo scopre chi si nasconde dietro i biglietti anonimi. Adela riconosce subito Basilio, ma non fa in tempo a fuggire. Infatti, la moglie di Carmelo viene sparata alla testa dal suo stalker.

Il Segreto anticipazioni: Adela trasportata in ospedale da Meliton

Basilio spara Adela, che viene trovata da Meliton. Quest’ultimo mette al corrente i suoi cari di quanto accaduto, dopo averla trasportata in ospedale. Qui la dolce maestra si ritrova ricoverata in gravi condizioni. Fortunatamente la moglie di Carmelo riesce a sopravvivere alla vendetta di Basilio, ma deve prima superare un lungo periodo di sofferenze.