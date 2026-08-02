“Il rogo con la figura di Chiara Ferragni un trauma, crollò tutto”: le rivelazioni dell’amica Veronica Ferraro

L’intuizione, la gavetta, il grande successo, la caduta e la risalita: è la sintesi della storia di Chiara Ferragni, che quando era all’apice della notorietà ha visto crollare il suo mondo a causa del ‘Pandoro Gate‘; uno scandalo che l’ha travolta sia sul piano professionale sia su quello privato. Le aziende big hanno incenerito i contratti milionari, il matrimonio con Fedez si è dileguato come neve al sole. A spiegare alcuni dettagli inediti di quel periodo è stata Veronica Ferraro, la migliore amica di Chiara, che ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera.

Veronica Ferraro: le rivelazioni sulla migliore amica Chiara Ferragni

Veronica era al fianco di Chiara quando ancora Instagram non esisteva. Quando apparvero i primi ‘preistorici’ social, ci si buttò a capofitto. “Mi è sempre piaciuto scattare fotografie – ha ricordato – All’inizio non ero io il soggetto ma amici e paesaggi. Le caricavo su Flickr, una piattaforma nata prima di Instagram. E anche su un altro social, 2.0, che aveva fondato un mio fidanzato di allora. Era conosciuto in Lombardia, aveva 300mila iscritti. Un genio, poteva essere il nuovo Zuckerberg”.

All’epoca Ferragni aveva già aperto The Blonde Salad e spinse l’amica a fare lo stesso. In seguito arrivò Instagram e inglobò tutti i blog. L’ex moglie di Fedez intuì quanto IG potesse diventare importante per raggiungere milioni di persone. E in pochi anni è diventata una delle persone più ‘influenti’ del web. “Ha creato una professione – ha sostenuto Ferraro – È stata una pioniera. Ha sempre avuto una visione molto rapida del settore e uno sguardo rivolto al trend successivo. È sempre stata concentrata sul business. Chiara è stata molto costante nel portare avanti il proprio racconto. Ha fatto tutto da sola, senza scorciatoie né agganci”.

Ferraro ha precisato che con Chiara ha sempre avuto un’amicizia ferrea, sia quando ancora non erano famose, sia quando entrambe avevano avuto successo, sia quando era arrivato il traumatico “Pandoro Gate”. “Non è mai cambiata, neppure all’apice del successo: i suoi amici sono rimasti gli stessi. Non credo di aver fatto nulla di speciale standole accanto nei momenti difficili: nelle amicizie esistono periodi in cui tutto va bene e altri in cui tutto va male, e bisogna esserci comunque”, ha riflettuto Veronica.

Ha aggiunto che non avrebbe mai immaginato che dal caso dei pandori potesse generarsi uno ‘tsunami’ così potente: “Le è crollato tutto il mondo addosso nello stesso momento. È stata dipinta come Satana. Ricordo perfino che a una festa di paese fecero un rogo con la sua figura. Non so chi sarebbe riuscito a restare in piedi. A portare il sole. È stato un trauma sproporzionato”. Quando le è stato chiesto che cosa intenda per “portare il sole”, è arrivata la seguente risposta: “Illumina le stanze in cui entra, ha un modo di fare fanciullesco”.

Spazio poi a un episodio che avvenne mentre si trovavano a Rapallo: “C’era anche sua mamma, era il periodo più difficile. Una mattina lei scoppiò in lacrime. Aprimmo la finestra, sul mare: tra le nuvole spuntò un raggio di sole. La abbracciai: “Vedrai che prima o poi lo vedrai anche tu”. Quando mi sposai ricordò quel momento nel discorso che ci dedicò”.

L’amore per il marito Davide Simonetta

Nel 2021 ha iniziato una relazione con Davide Simonetta, compositore e produttore musicale di molti artisti big italiani. A settembre 2024 è stato celebrato il matrimonio. Davide e Veronica sono genitori di Orlando, concepito tramite la fecondazione assistita. Ferraro è stata una delle prime influencer a parlare apertamente del tema. Con Simonetta, decise di ricorrere alla PMA dopo aver tentato per circa un anno di rimanere incinta, senza riuscirci.

“Dopo mesi di tentativi e test negativi, abbiamo capito che qualcosa non andava e intrapreso un percorso di fecondazione assistita. “Adesso – ha aggiunto – è diverso, per fortuna. Ma era ancora un tabù. Ancora oggi almeno una persona al giorno mi scrive per ringraziarmi delle storie in evidenza in cui si parla di questo tema e di congelamento, e conservazione degli ovociti”.