Il Re Leone, grande attesa per il nuovo film Disney: data di uscita e cast

Il Re Leone: quando il nuovo film Disney approda al cinema questa estate

Grande attesa per il nuovo film Disney, Il Re Leone del regista Jon Favreau. La pellicola porterà gli spettatori in un lungo viaggio nella savana africana, proprio dove nascerà un nuovo re. Il cartone originale, ricordiamo, è uscito nell’anno 1994 e ha conquistato tutto il mondo. Ora proprio la generazione che ha assistito alla sua uscita non vede l’ora di vedere questa straordinaria storia sul grande schermo. La trama vede protagonista Simba, che venera il re Mufasa, suo padre. Proprio per proteggere il figlio, quest’ultimo perde la vita. Nel regno viene, però, celebrato il nuovo trono di Scar, il fratello di Mufasa, ovvero l’erede. Stiamo parlando dell’antagonista della storia, che ha un piano tutto suo per rendere la savana un luogo segnato dal terrore. La Rupe del Re è così segnata dal tragedia e dai tradimenti, mentre il piccolo Simba viene esiliato. Fortunatamente ad aiutare il cucciolo ci sono due nuovi amici, che lo sostengono nella sua crescita e nel suo ritorno nel luogo d’origine. La Disney non può non promuovere questo nuovo e appassionante film, ricco di momenti di forti emozioni. Ma quando uscirà nella sale cinematografiche?

Il Re Leone, la data di uscita al cinema: dopo Aladdin ai attende Simba

È appena uscito nelle sale cinematografiche il film Aladdin e ora il grande schermo si prepara ad accogliere un altro grande successo Disney. Il Re Leone uscirà al cinema questa estate e la data corrisponde al 21 agosto 2019. Proprio in attesa della sua uscita, sono stati condivisi una serie di character poster riguardanti i principali personaggi della storia e un emozionante spot di questo remake. Il cartone, che uscì nel 1994, non può non essere considerato uno dei massimi capolavori della Disney, proprio per questo l’attesa per gli affezionati di Simba diventa sempre più complicata. Ma manca davvero poco e finalmente potremo assistere al nuovo film sul grande schermo!

Il Re Leone, nuovo film del regista Jon Favreau: cast

Le sale cinematografiche italiane accoglieranno il nuovo film di Jon Favreau il prossimo 21 agosto. Nel cast, in lingua originale, figurano come doppiatori Donald Glover (Simba), Beyoncé (Nala), Seth Rogen (Pumbaa), James Earl Jones (Mufasa), Keegan Michael Key (Kamari), Billy Eichner (Timon), John Oliver (Zazu), Eric Andre (Azizi) e Chiwetel Ejiofor (Scar). Una storia immortale quella che vede protagonista Simba, i suoi amici e il cattivo Scar.