Il Processo anticipazioni ultima puntata: Elena perde tutto? Scandalo della sua vita privata

Finale Il Processo, anticipazioni terza e ultima puntata: chi ha ucciso Angelica?

L’ultima puntata de Il Processo ci permetterà di capire chi è stato ad aver assassinato Angelica Petrone. Il mistero si infittisce ma, stando alle anticipazioni di venerdì 13 dicembre 2019, Elena darà tutta sé stessa per risolvere il caso, anche se questo significherà distruggere la sua vita privata e mettere in serio pericolo la sua carriera. Se da una parte Elena traccerà un sentiero impervio, dall’altro Ruggero Barone si impossesserà di indizi che gli permetteranno di avvicinarsi sempre di più al colpevole. Chi dei due riuscirà a guardare dritto negli occhi dell’omicida?

Il Processo ultima puntata 13 dicembre 2019: Barone scopre qualcosa di sensazionale sulla vita privata di Elena, colpo basso alla sua avversaria!

Durante il finale de Il Processo, assisteremo alla strenua difesa di Barone nei confronti di Linda Monaco: deciderà di raccontare quello che ha scoperto su Angelica, cioè che è la figlia di Giancarlo Guerra, padre di Elena. Cosa comporterà questa confessione in tribunale? La sua avversaria accuserà il colpo, è vero, ma non si darà per vinta, scoprendo altri segreti su alcuni personaggi che hanno intrecciato le loro vite con quella della defunta Angelica.

Anticipazioni Il Processo, finale inaspettato: Elena perde tutto? Scelte difficili per scoprire la verità sulla morte di Angelica

Le anticipazioni dell’ultima puntata de Il Processo non finiscono qua. Elena si metterà in un mare di guai e rischierà anche di perdere il suo lavoro: verrà a conoscenza che Angelica ha ricevuto una telefonata poco prima di morire. Ma da chi? E qual è stato il contenuto della chiamata? Vi ricordiamo che venerdì 13 dicembre andrà in onda la terza e ultima puntata per via dei bassi ascolti della fiction di Mediaset: ne erano previsti quattro.