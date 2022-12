Il principe William “taglia i ponti” con Harry: il gesto di Carlo

Arrivano su The Insider nuove interessanti indiscrezioni relative ai rapporti, sempre più tesi, fra il principe William e il fratello Harry. Sembra infatti che il primogenito di Re Carlo e Diana Spencer abbia intenzione di non tornare a parlare mai più al suo parente più stretto. Il motivo, ovviamente, è legato alle recenti dichiarazioni apparse nel documentario bomba Harry e Meghan, nel quale i due ormai ex reali si sono raccontati a cuore aperto rivelando più di qualche (ulteriore) altarino sulla famiglia reale.

Che i rapporti familiari siano ormai da diverso tempo molto difficili non è certo un segreto. La situazione aveva iniziato a precipitare già un paio di anni fa con il primo allontanamento di Harry e Meghan dalla famiglia reale inglese e successivamente con la tanto discussa intervista concessa a Oprah Winfrey. Tuttavia, con l’arrivo della docuserie Netflix William avrebbe deciso di portare la situazione a un livello ancora più estremo.

Se in occasione della morte dell’adorata nonna Elisabetta i due fratelli erano tornati in qualche modo ad interagire anche in pubblico, pare che d’ora in poi William abbia deciso di chiudere definitivamente i ponti con il fratello. Non ci saranno, insomma, comunicazioni di sorta fra i due, mai più, in futuro.

A raccontarlo nel caso specifico è, con un tweet, Roya Nikkah del Sunday Times, esperta della famiglia reale, che sarebbe entrata in contatto con due amici molto vicini a William. Se fosse vero, in ogni caso, non ci sarebbe davvero di che stupirsi. Fra le tante cose dette nel documentario da Harry, per esempio, c’è il fatto che William e tutta la famiglia reale si sarebbero messi d’accordo con i media per creare false narrazioni su Meghan (e su lui stesso) per sviare la popolazione da altri problemi. Harry, inoltre, ha raccontato che William gli avrebbe urlato contro quando il fratello gli aveva comunicato le sue intenzioni di lasciare la famiglia reale.

Re Carlo: il gesto verso Harry

Il padre di Harry e William, in ogni caso, non sembra avere le stesse intenzioni “bellicose”. Al contrario, stando a quanto riporta il Mirror, Carlo avrebbe invitato il figlio e la nuora alla sua cerimonia di incoronazione di questa primavera.

Harry e Meghan, tuttavia, pare accetteranno l’invito solo se riceveranno scuse ufficiali da parte della famiglia reale. Scuse che risulta difficile possano arrivare, alla luce dei fatti.