Il principe Harry scriverà un’autobiografia: perché la Royal Family trema

Il principe Harry è tornato a far parlare di sé, non più per la celebrazione del battesimo della piccola Lilibet Diana, bensì per una grande novità che lo vede protagonista in prima persona. Il fratello del futuro re d’Inghilterra + in procinto di scrivere la sua prima autobiografia.

L’indiscrezione è stata lanciata dalla nota rivista People. E già Buckingham Palace trema. Se in passato le biografie – non autorizzate ufficialmente – sul duca e la duchessa del Sussex hanno fatto venire più di un mal di pancia alla regina Elisabetta, a Carlo e alla famiglia reale, chissà cosa accadrà con le rivelazioni dirette del principe Harry in persona.

La casa editrice Penguin Random House ha svelato che per conoscere la data di pubblicazione occorre aspettare ancora un po’. Ma stando alla programmazione attuale – quindi senza eventuali imprevisti – l’autobiografia è prevista per la metà del 2022.

Il libro seguirà un ordine di fatti cronologica. Harry inizierà quindi a scrivere della sua infanzia, che in tanti hanno dipinto in passato come felice e serena. La presenza della mamma Diana è stata fondamentale nella sua vita. Il duca di Sussex dovrà affrontare anche le pagine più tristi e dolorose, come la perdita della sua amata mamma.

Un tragico incidente sotto il ponte dell’Alma a Parigi spezzò la vita della principessa Diana, ormai fuori dalla casa reale inglese, in conseguenza del divorzio dal principe Carlo. Tra gli altri argomenti che con certezza saranno trattati nell’autobiografia di Harry, c’è anche il periodo militare passato in Afghanistan.

Il nipote preferito della regina Elisabetta aprirà anche agli inediti riguardanti il suo incontro con la donna che lo ha stregato e fatto capitolare al matrimonio: Meghan Markle. Il loro matrimonio è stato una favola che ha fatto sognare i più romantici.

Ma i mesi che sono seguiti furono costellati da tante critiche e passi falsi. Non ultima la cd. Megxit. Ovvero l’uscita – non del tutto definitiva – di Harry e Meghan dalla Royal Family. Niente più appannaggi pubblici o impegni di Stato per la coppia che ha preferito ripercorrere i passi di Edoardo VIII.

Il principe Harry ha dichiarato circa la sua autobiografia, che scriverà come l’uomo che è. La sua speranza è quella che raccontando la sua storia si possa dimostrare quanto nella vita non importa da dove si viene, perché si ha in comune più di quanto si creda. L’intero ricavato delle vendite del libro andranno interamente in beneficienza.