Il Premier Conte e la fidanzata Olivia, foto scaccia crisi: e la rottura?

Il Premier Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia, all’indomani delle voci di rottura, appaiono a gran sorpresa assieme mentre fanno la spesa

Nelle scorse ore, il noto portale di intrighi politici nonché di segreti ‘rosa’, Dagospia, lanciava l’indiscrezione che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia erano arrivati al capolinea sentimentale. Nemmeno 24 ore dopo lo spiffero, ecco che il settimanale Chi, di fatto e plasticamente, smentisce il sito di Roberto D’Agostino, pubblicando delle foto in cui il Premier e la compagna appaiono insieme, con delle buste della spesa in mano. Dunque? Come stanno le cose? Secondo alcuni il naufragio sentimentale sarebbe realmente avvenuto e il trapelare degli scatti di Chi sarebbe stata soltanto una mossa di comunicazione per non gettare ulteriore grattacapi sul Presidente che in questo periodo delicato sul fronte politico italiano ha molto da fare. Secondo altri, invece, la coppia avrebbe avuto solo una crisi passeggera, poi superata.

Cosa sta succedendo tra il Presidente Conte e la compagna?

Ieri Dagospia sussurrava che Conte e Olivia erano giunti al capolinea sentimentale, con conseguente trasloco del premier dall’attuale abitazione, di proprietà di lei, a Palazzo Chigi. Il portale offriva anche i dettagli dello spostamento: armi e bagagli, con tanto di ristrutturazione dei bagni della residenza istituzionale. Oggi le foto di Chi (che saranno disponibili nell’edizione in uscita domani 27 novembre) sembrano raccontare un’altra storia. La coppia è stata immortalata mentre faceva la spesa in un supermercato che si trova sotto la dimora di Olivia. C’è scappato anche qualche gesto affettuoso. Naturalmente molto controllato, nel pieno stile sia di Conte sia della sua compagna.

Chi è Olivia Paladino, la compagna del Premier Conte

Elegante e molto schiva: così viene dipinta Olivia Paladino, figlia di Cesare Paladino, il proprietario del Grand Hotel Plaza di Roma, e dell’attrice svedese Ewa Aulin. Ha una figlia di nome Eva, avuta da una precedente relazione. Della sua storia con il Premier poco si sa, se non che lei è più giovane di circa 15 anni rispetto a Giuseppe. Ciò che invece si conosce è che anche Conte ha un figlio, avuto da un matrimonio che è poi naufragato. Si tratta di Niccolò ed ha 11 anni.