Giuseppe Conte, la fidanzata Olivia paparazzata al mare in ottima forma

Giuseppe Conte, Chi pubblica le foto della sua fidanzata, Olivia Paladino: ecco chi è la donna ‘segreta’ che sta al fianco del premier

Ore frenetiche nei palazzi della politica romana, dove il premier Giuseppe Conte è impegnato nella formazione del nuovo Governo che dovrebbe essere a tinte giallorosse. Mentre tutti i riflettori sono puntati su di lui, ecco che il settimanale Chi ha virato sulla sua compagna Olivia Paladino. Il magazine di Alfonso Signorini, infatti, l’ha scovata a Ponza e prontamente l’ha paparazzata durante le vacanze estive. La donna si è concessa pochi giorni di relax quest’estate, visto che ha passato la maggior parte del tempo nell’abitazione dove dimora (nei pressi della Capitale). La decisione di prendersi delle ferie risicate è presto detta: ha preferito stare molto vicina al fidanzato in questa fase cruciale della politica italiana.

Olivia Paladino, la fidanzata riservata del Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte

Elegante e molto schiva: così viene descritta Olivia Paladino, figlia di Cesare Paladino, proprietario del Grand Hotel Plaza di Roma, e dell’attrice svedese Ewa Aulin. A Ponza è stata pizzicata da Chi con la figlia Eva, frutto d’amore non avuto con Giuseppe Conte ma da una precedente relazione. Più giovane di circa 15 rispetto al premier, è nota per la sua riservatezza. Tuttavia il quotidiano Il Messaggero racconta di una donna “bella, appariscente, appassionata”. Il magazine diretto da Signorini l’ha ritratta in formissima, in un costuma intero, color rosso, mentre si addentra nel mare.

Giuseppe Conte: il matrimonio naufragato e il figlio Niccolò

Anche per quanto riguarda la storia con Conte poco si sa. L’unica certezza che c’è, è che Olivia non tiene ai riflettori, tanto che anche durante gli incontri istituzionali in cui spesso i premier si fanno accompagnare dalle rispettive first lady preferisce non esserci. Per quanto concerne il Presidente del Consiglio incaricato, anch’egli ha un figlio, avuto da un precedente matrimonio che è naufragato. Si tratta di Niccolò ed ha 11 anni.