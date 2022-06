Il Paradiso delle Signore, una “Venere” si è sposata: invitati, dettagli e foto

Fiori d’arancio per Margherita Tiesi, tra le protagoniste della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore. La giovane attrice di origini fiorentine (è nata nel capoluogo toscano nel 1993) si è sposata lungo la giornata di sabato 11 giugno. Il matrimonio con Francesco Silella, anche lui attore, è stato celebrato nella chiesa Pieve di San Romolo a Gaville, in Toscana, terra d’origine della Tiesi.

La Tiesi, nella fortunata fiction trasmessa da Rai Uno, ha vestito i panni del personaggio di Ines Rossetti. Tra gli invitati al matrimonio anche una sua collega, Giusy Buscemi, che proprio nella seconda stagione della serie tv della rete ammiraglia della tv di stato ha condiviso con Margherita il set, dando copro e voce alla figura di Teresa Iorio. Entrambe le attrici sono state le due “Veneri” per l’atelier milanese .

Il Paradiso delle Signore, Margherita Tiesi è convolata a nozze: l’annuncio social

La Tiesi e Silella hanno annunciato di essere convolati a nozze tramite un post pubblicato sui social. I due sono stati protagonisti di una celebrazione romantica. A far da cornice all’evento nuziale, le stupende campagne della Toscana. “Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l’amore. Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo”, ha scritto su Instagram l’interprete di Ines Rossetti, a commento di uno scatto in cui la si vede con l’abito da sposa a fianco del neo marito.

Silella ha optato per un abito scuro e la cravatta mentre Margherita ha scelto un vestito ‘classico’, candido e con un lungo velo. Come poc’anzi accennato ai festeggiamenti ha preso parte anche Giusy Buscemi che con la Tiesi ha conservato uno squisito legame amichevole.

Sia Margherita sia Giusy hanno abbandonato il set de Il Paradiso delle Signore dopo averlo calcato nel corso della seconda stagione della fiction. Entrambe hanno preferito dedicarsi ad altri progetti professionali. Nonostante ciò, hanno mantenuto rapporti ottimi, diventando amiche nella vita privata. Da qui l’invito al matrimonio della Tiesi, prontamente accettato dalla Buscemi.

“Viva gli sposi”, ha scritto l’interprete di Teresa Iorio sui suoi profili social nel festeggiare la collega. Alle nozze la Buscemi ha partecipato insieme al marito Jan Michelini.