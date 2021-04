Il Paradiso delle Signore, torna Teresa? C’è speranza, parla Giusy Buscemi

By

Teresa Iorio torna a Il Paradiso delle Signore? Forse sì! A quattro anni dall’addio al set Giusy Buscemi potrebbe tornare ad indossare i panni dell’amata Venere, protagonista delle prime due edizioni della serie. La questione è stata sollevata a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda nel pomeriggio di Rai Uno.

Giusy Buscemi ha ripercorso la sua carriera, iniziata nel 2012 a Miss Italia, ed è stato impossibile non parlare de Il Paradiso delle Signore, la fiction che le ha regalato la grande popolarità. Quando la serie è stata però trasformata in una soap quotidiana Giusy ha preferito lasciare il set, complice anche la nascita della prima figlia Caterina Maria.

“Tornerai mai a Il Paradiso delle Signore?”, ha chiesto la Bortone spalleggiata da Emanuel Caserio e Pietro Masotti, altri attori della soap opera di Rai Uno e spesso ospiti del programma tv. “Tutti mi chiedono sempre di te”, ha dichiarato Emanuel, che ricopre il ruolo di Salvatore Amato. “Puoi passare per un caffè da Marcello e Salvatore”, ha aggiunto Masotti.

Giusy Buscemi a Oggi è un altro giorno non si è tirata indietro e ha risposto, seppur timidamente:

“Vedremo, chi lo sa…magari un cameo”

Al momento non ci sono certezze ma la speranza è l’ultima a morire. Anche perché tanti telespettatori attendono da tempo delle risposte sul destino di Teresa Iorio. Pietro Mori, il grande amore della Venere interpretato da Giuseppe Zeno, è morto mentre nulla si è più saputo di Teresa.

Nel corso della quinta stagione, però, è stata mostrata una vecchia scena che vede la Iorio accanto a Vittorio. L’ex pubblicitario, oggi proprietario del grande magazzino, ha sempre avuto un debole per Teresa. Ci sarà mai un ritorno della Venere a Il Paradiso delle Signore?

Tutto è nelle mani di Giusy Buscemi e di come intende andare avanti con la sua carriera. Per un paio d’anni l’attrice ha accantonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla vita privata, al suo ruolo di moglie e madre. A 28 anni è sposata con il regista Jan Michelini e ha due figli: Caterina Maria e Pietro Maria.