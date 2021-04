Giusy Buscemi è tornata a parlare de Il Paradiso delle Signore

La carriera di Giusy Buscemi è andata avanti ma l’attrice siciliana non dimentica la fiction che le ha cambiato la vita: Il Paradiso delle Signore. Dopo diversi e piccoli ruoli l’ex Miss Italia è stata scelta per indossare i panni della protagonista Teresa Iorio nel 2015. Un volto nuovo, intrigante, che ha subito conquistato il pubblico. Le prime due stagioni della fiction sono state un grande successo in prima serata ma quando la Rai ha deciso di trasformare quella serie in una soap opera quotidiana la Buscemi è stata costretta a fare un passo indietro.

Giusy ha sempre sognato di diventare madre e dopo aver incontrato l’uomo della sua vita, il regista Jan Michelini, ha messo su famiglia. Oggi è mamma di due bambini: Caterina Maria, 3 anni, e Pietro Maria, un anno e mezzo. Proprio per dedicarsi ai piccoli Giusy ha messo da parte per qualche anno la recitazione e ha rifiutato la proposta di continuare a lavorare a Il Paradiso delle Signore.

Giusy Buscemi sarà però sempre grata a quel lavoro, come dichiarato in un’intervista a Tele Sette:

“Ha un posto speciale nel mio cuore. È stata quella che mi ha dato grande popolarità. Eravamo un cast formato da tantissimi giovani attori. Ricordo le risate, la spensieratezza e le cene del dopo giornata tutti insieme. Un progetto televisivo che mi ha portato fortuna. Per questo sarò sempre grata”

Grazie a Il Paradiso delle Signore Giusy Buscemi ha conosciuto una collega che è poi diventata una delle sue migliori amiche: Giulia Vecchio. Quest’ultima ha ricoperto il ruolo della Venere Anna Imbriani, che resta incinta di un uomo sposato e alla fine è costretta a scappare col magazziniere Quinto (Cristiano Caccamo).

Giusy e Giulia sono in contatto ancora oggi: la loro è una splendida amicizia. I personaggi di Teresa e Anna sono però spariti dalle attuali trame de Il Paradiso delle Signore. Quando è iniziata la versione daily il protagonista Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ha spiegato che l’ex capo del grande magazzino Pietro Mori (Giuseppe Zeno) è morto.

Il destino di Teresa Iorio non è mai stato svelato. Nel corso della quinta stagione, però, è stata mostrata una vecchia scena che vede la Iorio accanto a Vittorio. Ci sarà mai un ritorno della Venere a Il Paradiso delle Signore? Al momento no visto che la carriera della Buscemi ha preso una piega diversa ma si sa che le vie delle fiction sono infinite…