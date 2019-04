Il Paradiso delle Signore si ferma per Pasqua? La programmazione

Il Paradiso delle Signore news: la soap di Rai 1 non chiude per le feste di Pasqua

Il Paradiso delle Signore non va in vacanza e non chiuderà i battenti così come si era preannunciato. La daily soap andrà regolarmente in onda anche nel giorno di Pasquetta e del 25 aprile. Le vicende dei protagonisti proseguiranno e non si fermeranno neanche per i giorni rossi del calendario. La programmazione della soap con Alessandro Tersigni, Luca Capuano e Roberto Farnesi è quindi confermata come sempre, gli episodi andranno in onda ogni giorno anche in questa settimana alle 15.40 subito dopo il programma di Caterina Balivo, Vieni Da Me.

Il Paradiso delle Signore: il set riapre i battenti

L’amata daily soap del pomeriggio di Rai 1 è stata riconfermata. Dopo le voci che ne confermavano la chiusura nonostante le proteste del pubblico e degli stessi attori, è ormai certo che Il Paradiso delle Signore riaprirà i battenti. I vertici dell’azienda hanno deciso di revocare la chiusura grazie al successo che la soap quotidianamente riscuote; inizialmente le puntate dovevano finire a maggio del corrente anno ma la conferma è arrivata: dalle ultime indiscrezioni pare che ci sia la possibilità di trasmettere almeno fino al 2021. Quindi il set sta per riaprire e le storie potranno procedere serenamente.

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni dei nuovi episodi

Il Paradiso delle Signore dunque non fa il ponte pasquale e va in onda regolarmente. Questa settimana conosceremo un nuovo personaggio: la mamma di Cesare Diamante, Monica, che vorrà conoscere Nicoletta e vorrà indagare maggiormente sulla relazione precedente tra la ragazza e il giovane Guarnieri. La venere Tina vedrà il suo amore per Sandro Recalcati, interpretato da Luca Capuano, ostacolato dalla sua famiglia, maggiormente da sua madre Agnese; mentre il rapporto tra Marta e Vittorio sarà ancora in piena crisi. Per conoscere più nel dettaglio le anticipazioni, leggile su Gossip e tv!