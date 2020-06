L’attesa è finita: oggi, martedì 30 settembre, è stato riaperto a Roma il set de Il Paradiso delle Signore. Gli attori dell’amata soap di Rai Uno sono tornati sul set per girare le ultime puntate della quarta stagione, quelle che sono state bloccate lo scorso marzo per via dell’emergenza Coronavirus. Ma la troupe girerà pure gli episodi della quinta stagione in modo da non avere eventuali problemi in futuro. Un’estate di lavoro no stop per il cast ma tutti sono felici di poter trascorrere la bella stagione tra ciak e copioni dopo i difficili mesi della quarantena. Le nuove puntate della serie andranno in onda su Rai Uno il prossimo settembre mentre fino a fine luglio si andrà avanti con le repliche quotidiane. Non tutto il cast è presente al primo giorno di riprese: per via delle misure di prevenzione sono stati scaglionati i vari turni di lavoro. Per il momento sono già tornati in azione: Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Giorgio Lupano (Luciano Cattaneo), Enrica Pintore (Clelia Calligaris), Emanuel Caserio (Salvatore Amato), Pietro Masotti (Marcello Barbieri), Alessia De Bandi (Angela Barbieri).

Tutte le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore assisteremo al matrimonio tra Riccardo Guarnieri e Ludovica Brancia di Montalto. Un evento pieno di sorprese, con veri e propri colpi di scena. Tornerà davvero Nicoletta come si sussurra da tempo? Per l’occasione ci sarà di sicuro Flavia, la madre di Ludovica, mentre a casa Cattaneo riapparirà zia Ernesta. Federico tornerà a camminare e dovrà chiarirsi con Roberta, che prova ancora qualcosa per Marcello. Salvatore, invece, si avvicinerà alla nuova Venere Laura mentre Gabriella cercherà di capire i suoi sentimenti per Cosimo. Marta e Vittorio adotteranno, seppur per un breve periodo, una neonata che viene lasciata al grande magazzino. Non dimentichiamo, poi, Clelia e Luciano, che dovranno fare i conti con la loro relazione clandestina che diventa via via sempre più intensa e appassionante.

Dove rivedere tutte le repliche de Il Paradiso delle Signore

In attesa delle nuove puntate bisogna accontentarsi delle repliche in onda ogni giorno su Rai Uno dalle 15.40 alle 16.30, di quelle settimanali ogni sabato pomeriggio su Rai Premium e di quelle in streaming su Rai Play (dove è possibile rivedere anche le prime due stagioni con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi). Tra l’altro Il Paradiso delle Signore è una delle serie tv più seguite su Rai Play, segno che molte persone preferiscono seguire le vicende del grande magazzino in un orario diverso da quello proposto da Rai Uno.