In una diretta Instagram l’attrice romana ha spiegato il motivo per il quale non sarà più presente nella soap di Rai Uno

Ormai non è più una novità: Federica De Benedittis ha lasciato Il Paradiso delle Signore. Il personaggio di Roberta è stata tagliata fuori dalle trame della serie di Rai Uno. Per settimane si è parlato di una ipotetica gravidanza dell’attrice, felicemente sposata con Giulio Maria Corso (Antonio Amato), ma così non è. In una diretta Instagram la 30enne ha chiarito tutta la vicenda e il motivo che l’ha spinta a mollare questo progetto così amato.

La decisione di allontanare Roberta da Il Paradiso delle Signore è dipesa esclusivamente da Federica De Benedittis. Dopo quasi tre anni sul set l’attrice aveva bisogno di uno stacco per dedicarsi alla sua vita personale e professionale. E così per far contenta l’attrice gli sceneggiatori hanno dato una svolta travagliata alla bella storia d’amore tra Roberta e Marcello.

In una diretta Instagram Federica De Benedittis ha confidato:

“Non so se Roberta tornerà, si vedrà con il tempo. Dopo un percorso di più di due anni era giusto per me prendermi una pausa. Non ho lasciato perché sono incinta. Per il momento sono felice di avere più tempo per me. Perché il Mantovano? Perché gli autori si sono adeguati alla mia scelta ma anche per movimentare la storia”

Nel corso della diretta è intervenuto Pietro Masotti, l’interprete di Marcello Barbieri, che ha puntualizzato: “Ci voleva una cosa drastica altrimenti Roberta non si sarebbe mai staccata da Marcello”. Federica De Benedittis ha spiegato che al momento non c’è nessun progetto lavorativo concreto ma che è molto fiduciosa sul futuro. Dunque è probabile che l’attrice stia aspettando l’esito di qualche provino importante.

Anche il marito Giulio Maria Corso, interprete di Antonio Amato ne Il Paradiso delle Signore, non tornerà per il momento sul set della soap di Rai Uno. Dopo la fiction Mediaset Il silenzio dell’acqua Corso è entrato nel cast di un progetto Netflix, rigorosamente top secret, che sta girando in questo periodo.

Federica De Benedittis, che non ha nascosto le lacrime per il grande affetto del pubblico, ha aggiunto: “Chissà, magari in futuro ci sarà un lieto fine per Roberta e Marcello”. Per ora, però, non se ne parla. Barbieri andrà avanti senza la brillante studentessa, scappata a Bologna dopo il falso tradimento dell’ormai ex fidanzato.