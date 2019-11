Il Paradiso delle Signore: Riccardo e Nicoletta pronti a fuggire insieme

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Riccardo e Nicoletta vogliono fuggire insieme

Si fa sempre più travagliata e tormentata la storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo a Il Paradiso delle Signore. Dopo un astio iniziale, i due sono diventati amanti in barba alle convenzioni dell’epoca e al matrimonio della ragazza con Cesare. Riccardo vuole stare con Nicoletta, dalla quale ha avuto la figlia Margherita, e cerca un modo per annullare il matrimonio della Cattaneo con il medico. Alla fine, però, opta per un’altra soluzione: quella della fuga. Nicoletta è d’accordo e per non far scoprire la verità alla sua famiglia finge di accettare la richiesta del marito di lasciare Milano. Cesare ha infatti ricevuto un proposta allettante in un’altra città e la moglie sembra pronta a partire con lui e la piccola Margherita. In realtà Nicoletta progetta con il suo amante Riccardo un modo per fuggire via e rifarsi una nuova vita altrove.

La fuga di Nicoletta e Riccardo finisce male a Il Paradiso delle Signore

Nicoletta e Riccardo organizzano a Il Paradiso delle Signore una fuga passionale, che coinvolge la figlia neonata Margherita. Guarnieri fa però un passo falso che compromette la situazione: racconta tutto all’amico Cosimo. E ben presto anche Cesare viene a scoprire del piano segreto di Riccardo e Nicoletta, che non riescono più a fuggire. Al momento non sappiamo di più ma è probabile che alla fine Nicoletta resti accanto al marito e lasci Milano. L’attrice Federica Girardello – come rivelato su Instagram – da settimane non fa più parte del cast della soap opera di Rai Uno. La 25enne ha abbandonato il set per precedenti impegni teatrali e questo ha spinto gli sceneggiatori a prendere delle scelte ben precise sul futuro di Nicoletta e della sua liaison con Riccardo.

Federica Girardello non fa più parte del cast de Il Paradiso delle Signore

“Per ora non ci sarò più nella serie. In futuro non lo so”, ha scritto Federica Girardello su Instagram in risposta ad alcuni follower. In queste settimane l’attrice de Il Paradiso delle Signore è impegnata a teatro, dove è pure produttrice e insegnante.