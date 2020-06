Il Paradiso delle Signore news sulle nuove puntate: la risposta di Roberta, l’attrice Federica De Benedittis

Che fine ha fatto Il Paradiso delle Signore? Dopo la chiusura anticipata a causa dell’emergenza Coronavirus non si è saputo più nulla della soap opera di Rai Uno, attualmente in replica ogni giorno dal lunedì al venerdì. Ad oggi il set della serie non è ancora stato riaperto e gli attori sono in attesa di ricevere la telefonata che cambi le carte in tavola. In una stories Instagram Federica De Benedittis, l’attrice che dalla terza stagione presta il volto alla Venere e studentessa di Ingegneria Roberta Pellegrino, ha risposto ad alcune domande dai fan sull’argomento.

Federica De Benedittis pronta ad indossare di nuovo i panni di Roberta

“Quando ricominciamo a girare Il Paradiso delle Signore? È una domanda che mi fate continuamente, in realtà non so ancora darvi la risposta. So soltanto che stanno lavorando tantissimo per permetterci di tornare a lavorare al più presto e in sicurezza, quindi speriamo bene”, ha fatto sapere Federica De Benedittis. Con l’inizio della Fase 2 e della convivenza con il Coronavirus anche sul set de Il Paradiso delle Signore cambieranno alcune cose. Addio a scene d’amore e baci come accaduto nella soap opera spagnola Una vita? Non resta che attendere…

La quarantena di Federica De Benedittis e il marito Giulio Corso

Federica De Benedittis ha approfittato del lockdown per godersi la vita casalinga e il marito Giulio Corso, pure lui attore de Il Paradiso delle Signore (è Antonio Amato). La coppia è sposata dallo scorso autunno e in questo periodo sta valutando l’idea di allargare la famiglia.