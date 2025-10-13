Il paradiso delle Signore, Pietro Masotti diventerà papà: annuncio e dettagli

Pietro Masotti, attore noto per interpretare il personaggio di Marcello Barbieri nella celebre soap opera Il paradiso delle Signore, ha annunciato che diventerà papà per la prima volta. Attraverso un post diffuso su Instagram, il 39enne di Rutigliano ha fatto sapere che la sua compagna è incinta. In particolare, Masotti si è immortalato mentre bacia il pancione della futura mamma, ufficializzando così la gravidanza.

Pietro Masotti de Il paradiso delle Signore diventerà papà, l’annuncio su Instagram

“Spoiler… e non è il mio primo capello bianco… o meglio c’entra anche, se questo simboleggia un cambio di vita, il momento di non essere più soltanto figli ma anche padri”. Questo il messaggio che l’attore ha posto a corredo della foto tramite cui ha reso noto che diventerà padre. Immediatamente tantissimi fan hanno ricoperto il post di auguri e di in bocca al lupo, augurando il meglio ai futuri genitori.

Cosa sappiamo della riservatissima fidanzata dell’attore

Pietro Masotti è nato a Rutigliano, in provincia di Bari, il 3 ottobre 1986. Ha esordito in tv nello show di Pupo, Volami nel cuore. Poi il grande successo grazie al ruolo ne Il paradiso delle Signore dove dà corpo e voce a Marcello Barbieri. Sulla sua vita privata è riservatissimo.

Lo scorso anno, però, si è sbottonato un po’ durante un’ospitata da Caterina Balivo a La volta buona (Rai Uno). Allora l’attore, pur rimarcando di non amare parlare del suo privato, rivelò che aveva una fidanzata di nome Marta, la quale lavora come medico in Sicilia. E pare che sia proprio tale Marta la donna con la quale formerà una famiglia (nel post in cui ha fatto sapere che diventerà padre non ha menzionato la donna).

Masotti era stato ospite dalla Balivo anche in un altro frangente, prima dell’apparizione in cui disse di avere una compagna che lavorava come medico. In quel caso, confidò che di nutrire il desiderio di diventare padre. Allora, però, frenò i suoi stessi entusiasmi, spiegando che prima di accogliere un figlio doveva trovare stabilità professionale. Ora che quella stabilità è diventata più consistente, ecco l’annuncio dell’arrivo del bebè.

Pasotti, sempre a proposito del legame con Marta, aveva anche spiegato che la donna e altre persone a lui care lo avevano aiutato molto a vincere la sua personale battaglia contro gli attacchi di panico