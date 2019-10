Il Paradiso delle Signore, Tina assente: il pubblico furioso

Il Paradiso delle Signore, perché non c’è Tina? Ecco che fine ha fatto

La prima puntata del Paradiso delle Signore ha suscitato non poche reazioni da parte del pubblico. Se non sono mancati commenti entusiasti per la ricomparsa di alcuni personaggi, ci sono state anche indignazioni e commenti negativi, nella maggior parte dei casi legati o agli eventi del triangolo Riccardo-Nicoletta-Cesare o alla scomparsa di uno fra i protagonisti più amati della stagione precedente, la Venere di Partanna Tina Amato. Proprio la mancanza del personaggio interpretato da Neva Leoni ha fatto arrabbiare il pubblico della soap pomeridiana di Rai Uno, il quale ha sfogato il suo “dissenso” con una serie di tweet al vetriolo. Ma perché non c’è più Tina?

Tina dice addio a Il Paradiso delle Signore

La prima puntata de Il Paradiso delle Signore ci ha riservato ben più di una novità circa il rapporto fra Agnese e Tina Amato. Nella scena che le riguarda Agnese riceve la visita improvvisa di due tecnici della compagnia telefonica, venuti ad installare l’apparecchio in casa Amato. L’iniziale perplessità di Agnese trova soluzione (assieme alle supposizioni degli spettatori) nel finale, quando il telefono squilla. È Tina, oramai divenuta cantante affermata, che chiama la madre e il fratello da Londra dove adesso vive con Recalcati. Possiamo immaginare la delusione del pubblico allo scoprire non solo confermati i rumors che già circolavano dall’Estate sull’assenza dell’attrice nella nuova stagione ma anche il fatto che alcuni eventi importanti della storia di Tina siano finiti off-screen.

Perché è stato eliminato il personaggio di Tina

Ma perché quindi Tina non comparirà più nella serie? Stando a quanto rilasciato a Fanpage.it da Giannandrea Pecorelli, amministratore dell’Aurora TV che produce la serie assieme a Rai Fiction, l’assenza della Leoni non sembra essere legata ad esigenze di copione ma a difficoltà nel conciliare altri impegni lavorativi. Non è escluso un suo eventuale ritorno ma, al momento, gli autori e la produzione hanno preferito lasciare spazio a nuove storie. Il rapporto con la produzione, comunque, pare essere ottimo.

Il personaggio di Tina potrebbe ritornare

“Purtroppo richiediamo agli attori un impegno costante. Se sappiamo con largo anticipo che a gennaio/febbraio c’è un attore che deve fare una tournée, lo alleggeriamo. Tuttavia, se si parla di tournée di nove mesi è impossibile trovare una soluzione. Ci tengo a precisare che i rapporti con gli attori sono ottimi, da Maccarinelli a Neva Leoni. Sono persone a cui vogliamo bene e che ci vogliono bene. Non è detto che non ritornino, per ora abbiamo dato spazio a nuovi personaggi”, ha spiegato Pecorelli.

La storia di Tina a Il Paradiso delle Signore

Tina Amato, la giovane ed esuberante Venere siciliana, era giunta a Milano con la madre nella stagione scorsa per trasferirsi a casa dei fratelli Antonio e Salvatore. Si era abituata molto in fretta allo stile di vita milanese, coltivando prima il sogno di diventare una Venere e poi quello di diventare una cantante. L’esuberanza della ragazza e la sua pasticciona impulsività, spesso e volentieri l’aveva portata a forti contrasti con la madre ma l’aveva anche resa particolarmente simpatica agli occhi del pubblico.

La relazione tra Tina e Sandro Recalcati

Questo sentimento si era rafforzato con la comparsa in scena del bel produttore musicale Sandro Recalcati (Luca Capuano) con cui la ragazza aveva vissuto il suo primo amore anche se fortemente osteggiato dalla madre di lei poiché il discografico era già stato sposato. Nelle ultime puntate la tensione fra le due donne era giunta al culmine ed era terminata con la rottura dei rapporti e l’abbandono della casa materna da parte della figlia con un’ultima frase di addio, classica ciliegina sulla torta sull’amore che il pubblico nutriva nei confronti di questo personaggio: “Il sangue non è una catena!“.