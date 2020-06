Il Paradiso delle Signore nuove puntate a settembre: il set riapre a fine giugno

Ottime notizie per i fan de Il Paradiso delle Signore. L’interprete di Ludovica Brancia di Montalto, la giovane ed ex Miss Italia 2013 Giulia Arena, ha annunciato a L’Italia che fa, il nuovo programma di Veronica Maya in onda ogni pomeriggio su Rai 2, che il set verrà riaperto il prossimo 30 giugno. Come sappiamo l’amata soap opera di Rai 1 è stata costretta a chiudere prima a causa dell’emergenza Coronavirus. Mancavano le ultime riprese della quarta stagione quando è scoppiata la pandemia. Quattro mesi dopo, con la Fase 3 che procede spedita in Italia, attori, produttori e registi sono pronti a riprendere da dove avevano lasciato. La messa in onda delle nuove puntate è prevista a settembre, nel consueto orario delle 15.40 – 16. 30 (salvo cambiamenti improvvisi dei palinsesti).

Giulia Arena e la telefonata del produttore de Il Paradiso delle Signore

“Proprio oggi mi ha chiamato Il Paradiso delle Signore e mi ha confermato che il set riaprirà il 30 giugno. Le nuove puntate andranno in onda su Rai 1 agli inizi di settembre. Sarà un’estate di lavoro ma non vedo l’ora“, ha confidato Giulia Arena a Veronica Maya al nuovo programma L’Italia che fa. E il personaggio di Giulia – la terribile ereditiera Ludovica Brancia di Montalto – sarà al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. La ragazza riuscirà a sposare l’uomo che ama da sempre, il rampollo Riccardo Guarnieri, grazie alla finta gravidanza? La stessa Giulia, in un’altra intervista, ha ammesso che il matrimonio riserverà molti colpi di scena (tra i più attesi il presunto ritorno di Nicoletta Cattaneo, grande amore di Riccardo).

Tutte le altre anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore assisteremo dunque al matrimonio tra Riccardo Guarnieri e Ludovica Brancia di Montalto che sarà pieno di sorprese, con veri e propri colpi di scena. Per l’occasione tornerà Flavia, la madre di Ludovica, mentre a casa Cattaneo riapparirà zia Ernesta. Federico tornerà a camminare e dovrà chiarirsi con Roberta, che prova ancora qualcosa per Marcello. Salvatore, invece, si avvicinerà alla nuova Venere Laura mentre Gabriella cercherà di capire i suoi sentimenti per Cosimo. Marta e Vittorio adotteranno, seppur per un breve periodo, una neonata che viene lasciata al grande magazzino.

Dove rivedere tutte le repliche de Il Paradiso delle Signore

In attesa delle nuove puntate bisogna accontentarsi delle repliche in onda ogni giorno su Rai Uno dalle 15.40 alle 16.30, di quelle settimanali ogni sabato pomeriggio su Rai Premium e di quelle in streaming su Rai Play (dove è possibile rivedere anche le prime due stagioni con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi).