Il Paradiso delle Signore torna finalmente in tv con le nuove puntate! Dopo le repliche che ci hanno fatto compagnia per tutta l’estate gli episodi inediti della soap di Rai Uno partiranno da lunedì 13 settembre, al consueto orario delle 15.55. Si tratta della sesta stagione della serie, la quarta daily. Tante le novità: dall’addio di Marta al ritorno di Roberto Landi, Tina Amato e Anna Imbriani, senza dimenticare i risvolti della morte di Achille Ravasi. Scopri giorno per giorno cosa succederà al grande magazzino milanese!

Lunedì 13 settembre

Vittorio cerca di dimenticare la storia finita male con Marta e si butta a capofitto nel lavoro. Forma così la redazione del Paradiso Market, la rivista che ha un nuovo editore: Umberto Guarnieri. Gabriella si appresta a disegnare la sua ultima collezione, mentre un nuovo arrivo desta la curiosità delle Veneri. Si tratta di Roberto Landi, vecchio amico ed ex collaboratore di Vittorio. A Milano torna pure Tina Amato, sorella di Salvatore e figlia di Agnese e Giuseppe.

Martedì 14 settembre

Vittorio riceve le avance della modella Ines. Gloria confessa ad Armando di sentirsi ancora legata all’ex marito Ezio, il padre di Stefania. Adelaide dà un ultimatum a Ludovica: non può essere la vicepresidentessa del Circolo se continua a frequentare Marcello.

Mercoledì 15 settembre

Agnese presenta la figlia Tina ad Armando. Vittorio propone all’ex Venere, oggi cantante affermata, di posare per la cover del primo numero di Paradiso Market. Ludovica non intende lasciarsi intimorire da Adelaide ed è intenzionata a fare il suo debutto in società con Marcello.

Giovedì 16 settembre

Roberto Landi incontra di nascosto Anna Imbriani, ex Venere del Paradiso delle Signore. La famiglia Amato vive un momento di ritrovata intimità da quando è tornata Tina. La ragazza, però, non parla volentieri del suo lavoro di cantante e del marito Sandro.

Venerdì 17 settembre

Giuseppe continua a nascondere il suo segreto: la sua amante in Germania è incinta. Salvatore incontra Anna Imbriani al Circolo e ne resta colpito. Adelaide minaccia Marcello. La Contessa riceve poi la notizia del ritrovamento del corpo di Achille Ravasi.