Due graditi ritorni a Il Paradiso delle Signore. Nella sesta stagione – la quarta daily – tornano due personaggi delle prime puntate. L’ex commessa Anna Imbriani e il pubblicitario Roberto Landi. La prima è interpretata da Giulia Vecchio mentre a prestare il volto al secondo c’è Filippo Scarafia. In un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv gli attori hanno svelato in che modo i loro personaggi torneranno nella soap di Rai Uno.

Il ritorno di Anna Imbriani

Anna Imbriani torna dopo la morte del compagno Quinto, con la quale era fuggita via al termine della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore. Nessuna possibilità, dunque, di rivedere Cristiano Caccamo sul set della serie. L’ex commessa non riesce da sola ad occuparsi di Irene, la figlia che aveva avuto da un uomo sposato di cui era diventa l’amante.

Anna riappare a Milano e chiede all’amico Roberto Landi di ospitarla e comincia a lavorare al circolo. La piccola Irene resta dai genitori della ragazza per tenerla al sicuro. Massimo, l’ex amante di Anna, è ancora intenzionato a prendere la bambina visto che la moglie non può avere eredi.

“Non sono passata subito dal serale al quotidiano perché non c’era una storia per Anna. Visto il motivo per cui era andata via aveva senso che stesse lontano. Sono felice di tornare ora”, ha spiegato Giulia Vecchio che grazie a Il Paradiso delle Signore è diventata molto amica di Giusy Buscemi, che nella serie era Teresa Iorio.

Il ritorno di Roberto Landi

Roberto Landi torna invece dopo una chiamata di Vittorio Conti, che assume l’amico come direttore creativo della nuova rivista de Il Paradiso delle Signore. Il personaggio doveva tornare fin da subito ma l’interprete Filippo Scarafia era impegnato con altri progetti di lavoro.

Roberto è gay e non è facile per il ragazzo vivere la situazione negli anni Sessanta. Nelle nuove puntate della soap opera Roberto interagisce soprattutto con Vittorio, che aveva provato a baciare in passato, con Beatrice e con Anna. A tal proposito Scarafia ha anticipato:

“Sia Roberto sia Anna nascondono qualcosa. E all’interno di questo mistero che li riguarda si nasconde un ipotetico nemico per entrambi”

Altri ritorni a Il Paradiso delle Signore

Nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore torna inoltre Tina Amato, la sorella di Salvatore protagonista della prima stagione daily. Al contrario non rivedremo più (almeno per il momento) Cosimo, Federico e Marta.