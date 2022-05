Il Paradiso delle Signore, novità sul ritorno di Marta: parla Tersigni

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore andranno in onda su Rai Uno il prossimo settembre. A fine maggio riaprirà il set romano della fiction Rai, giunta alla sua quinta stagione daily dopo il grande successo in prima serata con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno. A Fanpage Alessandro Tersigni, presente fin dal primo episodio con il suo Vittorio Conti, ha dato qualche anticipazioni sul futuro della serie.

A partire dal ritorno di Gloria Radulescu, che dalla terza stagione de Il Paradiso delle Signore prestava il volto a Marta Guarnieri, moglie di Vittorio. Da un anno l’attrice italo-rumena non fa più parte del cast, con sommo dispiacere di tutti i telespettatori. Il suo personaggio ha mollato il marito ed è volato negli Stati Uniti, a San Francisco.

Riguardo a questa svolta – ancora non è chiaro se sia arrivata per scelta personale dell’attrice Gloria Radulescu o sia stata fortemente voluta dalla produzione – Alessandro Tersigni ha fatto sapere nella sua ultima intervista:

“Probabilmente la storia di Vittorio e Marta era arrivata ad un punto in cui era necessario chiuderla o metterla in pausa. Non dimentichiamo che sono ancora sposati, perché negli Anni Sessanta non c’era il divorzio, questo non vuol dire che non possa tornare quest’anno o l’anno prossimo”

Quindi c’è speranza per un ritorno di Marta a Il Paradiso delle Signore? Alessandro Tersigni ha precisato: “Non sono io a decidere né che possa tornare, né che non possa più tornare. Chissà”. Sulla questione non si è ancora pronunciata Gloria Radulescu.

Alessandro Tersigni resta a Il Paradiso delle Signore

Di sicuro Vittorio Conti non lascerà il grande magazzino e sarà protagonista anche della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Nonostante siano passati svariati anni Alessandro Tersigni non è stanco del suo ruolo più famoso e ha intenzione di continuare a lavorare ancora per molto alla soap di Rai Uno.

Del resto, come rivelato in passato dal diretto interessato, una parte del genere garantisce una certa stabilità economica all’attore. Una cosa piuttosto rara in un mondo precario qual è quello dello spettacolo. Tersigni è sposato dal 2016 con l’ex ballerina, oggi insegnante di gyrotonic, Maria Stefania Di Renzo. La coppia ha due figli: Filippo, 5 anni, e Zoe, nata a febbraio 2022.

Quando non è sul set l’ex concorrente del Grande Fratello è completamente devoto alla sua famiglia, con la quale vive a Roma, città dove è nato e cresciuto. Prima di intraprendere la strada della recitazione Alessandro Tersigni ha lavorato come vigile del fuoco.