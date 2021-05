Il Paradiso delle Signore, Marta parte. Tornerà? Parla Gloria Radulescu

Marta lascia Il Paradiso delle Signore? Le ultimissime puntate della quinta stagione della soap opera di Rai Uno portano in questa direzione e da tempo si parla di un grosso colpo di scena. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv Gloria Radulescu, che presta il volto alla giovane fotografa da tre anni, ha dato qualche anticipazione sul suo personaggio.

L’interprete italo-rumena ha rivelato:

“Possiamo dire che nell’ultima puntata ci sarà un clamoroso colpo di scena e che, per questo personaggio, c’è una porta socchiusa. Magari nella prossima stagione potrà andare e venire come vuole? Chissà…”

Insomma, dalle parole di Gloria Radulescu sembra proprio che quello di Marta Guarnieri in Conti non sarà un addio definitivo. Magari un arrivederci, un modo per lasciare all’attrice la possibilità di dedicarsi ad altri progetti ma anche alla vita privata.

In poche parole non è escluso che nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore Marta sia presente solo in parte. Un po’ come accaduto nella quinta stagione, dove la signora Conti ha fatto avanti e indietro dagli Stati Uniti. Gloria Radulescu è molto legata alla serie e tanti colleghi sono diventati suoi grandi amici.

Sull’account Instagram della 29enne non è raro trovare storie e foto insieme ad altri attori de Il Paradiso delle Signore come, solo per citarne alcuni: Francesca Del Fa (Irene), Enrica Pintore (Clelia), Mariavittoria Cozzella (Dora), Francesco Maccarinelli (Luca Spinelli), Giorgio Lupano (Luciano).

La stessa Gloria Radulescu ha spiegato che fin da subito si è innamorata del personaggio che interpreta e che grazie a Il Paradiso delle Signore è cresciuta tanto a livello professionale, umano e di popolarità. Gloria ha ribadito di aver avuto il privilegio di lavorare con una grande squadra, che ha sicuramente cambiato la sua vita.

Per il momento la Radulescu vuole concentrarsi sulla carriera ma non esclude in futuro di diventare mamma. La storia d’amore con Daniele Di Benedetti procede a gonfie vele. I due sono in sintonia: più complici e inseparabili che mai.

Proprio per coltivare il suo rapporto con il fidanzato Gloria Radulescu ha lasciato per qualche mese Il Paradiso delle Signore e si è trasferita a Malta, dove vive il suo Daniele Di Benedetti, che di professione è un motivatore ed esperto di comunicazione e marketing.