Il Paradiso delle Signore: Salvatore in Germania, cosa è successo davvero al marito di Agnese

Il Paradiso delle Signore continua a stupire. Nelle ultime puntate abbiamo scoperto – grazie ad un amico del signor Armando – che il marito di Agnese è stato rinchiuso in un carcere della Germania. Ebbene, a quanto pare non è così. Come rivelano le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2020, Salvatore sta per scoprire un’altra verità sul padre. Il giovane ha infatti deciso di partire proprio per avere conferma della veridicità di quanto accaduto. Ma una volta lì sul posto scopre che Giuseppe non è incarcerato ma la verità è ancora peggiore.

Il marito di Agnese non è in carcere: amara scoperta per Salvatore

Al momento non è noto cosa sia successo davvero al signor Giuseppe Amato ma per i telespettatori più attenti le opzioni valide sono due: o è morto o si è rifatto una vita in Germania, accanto ad un’altra moglie. Del resto negli anni Sessanta era facile andare via e intrattenere nuove relazioni lontano da casa e dalla famiglia legittima. Intanto a Milano Agnese decide di allontanarsi da Armando: la sarta è convinta che i suoi pensieri impuri sull’uomo abbiano causato tutte queste disgrazie alla sua famiglia.

Problemi in arrivo per Salvatore e Gabriella Rossi al Paradiso

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore Salvatore non deve fare solo i conti con il padre scomparso ma pure con la fidanzata Gabriella. Che è sempre più corteggiata da Cosimo, che invita addirittura la stilista a casa sua, per una cena con la madre gravemente malata. Bergamini confessa poi a Riccardo di essere perdutamente innamorato di Gabriella: il matrimonio con Salvatore è dunque a rischio?