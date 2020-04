Il Paradiso delle Signore, Ludovica incinta: “Giocherà fino all’ultimo le sue carte”

Il Paradiso delle Signore, Ludovica è incinta per davvero? Parla l’attrice Giulia Arena

Si mette male la situazione per Riccardo Guarnieri a Il Paradiso delle Signore. L’ex fidanzata e amica d’infanzia Ludovica Brancia è in dolce attesa. Complice l’addio di Angela e i consigli di papà Umberto, Riccardo ha deciso di sposare Ludovica, scongiurando così l’ipotesi aborto. L’ereditiera era infatti pronta a recarsi a Londra pur di interrompere la sua gravidanza (nel 1961 l’aborto era illegale in Italia). Ma Ludovica è incinta davvero o sta fingendo per riprendersi il grande amore della sua vita? O peggio ancora: il figlio è di un altro, magari di un amante conosciuto durante il periodo parigino? Le domande dei telespettatori sono tanti e al momento restano senza risposta visto che la soap di Rai Uno è costretta a fermarsi lunedì 27 aprile per via del Coronavirus. Intanto l’attrice Giulia Arena, Miss Italia 2013, ha provato a fornire qualche anticipazione in una recente intervista.

Giulia Arena anticipa i piani di Ludovica Brancia di Montalto

“Il suo inaspettato ritorno in città e la notizia della sua gravidanza hanno sconvolto tutti i personaggi che le gravitano attorno. Lei, però, ha le idee chiare, prende in mano la situazione e sa perfettamente quali sono le due opzioni in campo nel suo immediato futuro: convincere Riccardo a mettere su famiglia con lui. Ludovica, lo vedrete nelle prossime puntate, giocherà fino all’ultimo le sue carte“, ha spiegato Giulia Arena a Vero Tv. “Ludovica si confermerà una donna ferma e calcolatrice, una fredda stratega, pronta a tutto per ottenere ciò che vuole”, ha aggiunto la 25enne. E sappiamo bene che Ludovica ha sempre sognato di sposare, fin da bambina, Riccardo…

Il Paradiso delle Signore si ferma lunedì 27 aprile 2020

Per scoprire il futuro di Riccardo e Ludovica tocca attendere il prossimo autunno, quando andranno in onda le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Dal 28 aprile Rai Uno trasmetterà gli episodi della stagione appena conclusa.