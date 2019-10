Il Paradiso delle Signore: Irene e Rocco insieme? Spunta l’indizio

Il Paradiso delle Signore, Irene Rocco insieme: sul web già si pensa ai Cipriato

Dopo la breve scena vista nel promo de Il Paradiso delle Signore andato in onda venerdì, i social sono impazziti. Subito è nata la curiosità su una nuova probabile coppia tra Rocco Amato (Giancarlo Commare) e Irene Cipriani (Francesca Del Fa). Coppia a cui i fan avrebbero anche già dato un nome, i Cipriato. Molti ne sarebbero felicissimi, anzi si sarebbero già affezionati all’eventuale idea di ship. Altri sono invece titubanti, i due non sarebbero infatti, secondo alcuni, compatibili né di carattere né nel modo di fare. Altri ancora vorrebbero addirittura vedere Irene con Cosimo (Alessandro Cosentini), l’amico ricco e un po’ sbruffone di Riccardo. Come andrà a finire?

Un magazziniere imbarazzato ed una venere divertita, la scena dello scandalo

Una storia d’amore tra Rocco ed Irene non passerebbe certo inosservata, anche se conoscendo la signorina Cipriani forse sarebbe improbabile, troppo povero e poco sbruffone per i suoi gusti. Vero è che gli autori del Paradiso ci hanno insegnato che non sempre tutto è come sembra, anzi spesso ci hanno fatto delle sorprese inaspettate. Quel che è certo per ora è la scena tra i due che vedremo lunedì. Rocco entra carico di scatoloni e senza bussare nello spogliatoio delle Veneri durante l’orario lavorativo e vede Irene che si sta cambiando una calza smagliata. Ecco che subito vediamo un Rocco imbarazzatissimo, che ci fa tanta tenerezza ed una Irene molto divertita. Obbiettivamente la scena, davvero comica, non può che destare tanta curiosità su un possibile sviluppo, nonostante Rocco non sia uno che come dice la Cipriani “sembra saperla lunga sulle donne“, cosa che a lei invece piace molto in un uomo.

Chi è Rocco Amato de Il Paradiso delle Signore 2019

Ma chi è questo nuovo personaggio de Il Paradiso delle Signore? Ne ha parlato lo stesso attore che lo interpreta, Giancarlo Commare, che già ci è noto per il ruolo di Niccolò Perretti rivestito nel 2015 in Provaci ancora prof. A Radiocorriere tv ha detto: “Rocco Amato viene da Partanna (Trapani) e si trasferisce a Milano in cerca di lavoro. Grazie a suo cugino Salvatore entra al Paradiso come magazziniere. Non c’è niente di artificiale in lui, è la semplicità fatta persona, non ha pensieri cattivi, ma un suo modo di pensare che deriva dalla realtà in cui è nato. I suoi pensieri sono formulati in un determinato modo perché lui conosce solo quella realtà in cui è cresciuto, ma non c’è nulla di cattivo in lui. Ha una purezza dentro che è meravigliosa ed è tenerissimo“. Effettivamente Rocco, nonostante le poche puntate andate in onda della soap è già molto simpatico al pubblico, forse proprio per quel suo modo impacciato e divertente di comportarsi che ha con tutti e che ispira tanta tenerezza.

Irene Cipriani ed il suo uomo ideale al Paradiso delle Signore

La Signorina Cipriani è invece una nostra vecchia conoscenza. Entrata al Paradiso già nella scorsa stagione si è subito distinta per la sua antipatia ed il suo modo di fare ed atteggiarsi che potremmo definire “a prima donna”. La Venere dai biondi ricci e gli occhi di ghiaccio è sempre stata la più ambiziosa e spregiudicata sia in campo lavorativo che in amore. Ricordiamo infatti come anno scorso avesse provato a sedurre il ricco rappresentante di gioielli, nonché marito di Clelia Calligaris, Oscar Bacchini, per un proprio tornaconto personale. Inoltre lei stessa parlando con le veneri dice di cercare un uomo bello, ricco ed intelligente; un uomo che sappia il fatto suo, che sia sicuro di se, malizioso ed impertinente. Tanto da non essergli passato inosservato il fascino da bad boy di Marcello. Ma quindi il nostro dolce, timido ed impacciato Rocco riuscirà a sciogliere il suo cuore di ghiaccio, addolcirla e conquistarla? Agli autori l’ardua sentenza.