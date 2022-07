Matrimonio di fuoco, letteralmente e non metaforicamente. Lo scorso 28 giugno, l’attrice Neva Leoni (Tina Amato ne Il Paradiso delle Signore) e il comico Claudio Colica (con il fratello Fabrizio forma il duo Le Coliche) si sono scambiati le promesse eterne. Non tutto è però filato liscio durante il matrimonio come hanno spiegato i diretti interessati dai loro canali social. A rischiare di mandare per aria l’evento c’è stato un incendio scoppiato a poche ore dalle nozze nei pressi della location scelta dalla coppia. Un imprevisto che pare abbia costretto Neva e Claudio a correre ai ripari e a trovare una soluzione immediata per non annullare l’evento. E alla fine, grazie anche a ‘Casali Santa Brigida (azienda che ha curato il matrimonio), si è riusciti a far quadrare le cose: il matrimonio è così stato condotto in porto.

Il Sussidiario ha raccontato che i due sposini hanno dovuto spostare in fretta e furia la location per permettere ai vari invitati di rimanere in sicurezza. Ironizzando sulla vicenda, Neva ha scritto su Instagram: “La location è andata a fuoco. La sto prendendo benissimo”.

A festa conclusa, la Leoni ha poi ringraziato gli organizzatori dell’evento che, nonostante le fiamme dell’incendio improvviso, sono riusciti a salvare la giornata: “Grazie Casali Santa Brigida per la location stupenda e per aver gestito nel migliore dei modi la più imprevedibile delle catastrofi”. Sempre con ironia, tramite un post in cui si è mostrata con l’abito nuziale, ha aggiunto: “Ci siamo sposati! Abbiamo combattuto lutti pandemie, varianti, guerre, piogge e incendi e questo ha reso il nostro matrimonio ancora più forte”. Dalla serie: tutto bene quel che finisce bene!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Colica (@claudio_colica)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Minimad (@officialminimad)

Matrimonio di Neva Leoni: Il Paradiso delle Signore, chi è stato invitato

Alle nozze, tenute ‘segrete’ dagli sposi fino all’ultimo, hanno partecipato diversi attori di Il Paradiso delle Signore. Alle celebrazioni si sono visti Giorgio Lupano, Enrica Pintore, Gloria Radulescu, Emanuel Caserio, Ilaria Rossi e tanti altri.

A non esserci, inevitabilmente, è stato il padre di Neva, venuto a mancare circa un anno fa. La giovane attrice, quando l’uomo scomparve, gli dedicò un post su Instagram in cui lasciò intendere il legame profondo che aveva instaurato con il genitore. “Non sono pronta ma farò del mio meglio. Grazie per essere stato il miglior padre del mondo. Mi mancherai per sempre”, scriveva Neva, con il cuore spezzato.