Il Paradiso delle Signore Marta: l’attrice Gloria Radulescu si è fidanzata

È un periodo d’oro per Gloria Radulescu. L’attrice italo-rumena è tornata in tv con la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore – che fino a qualche mese fa rischiava la cancellazione definitiva – e ha trovato l’amore. Il fortunato non fa parte del mondo dello spettacolo ma ha tanti interessi in comune con la 28enne. Che, da sempre restia a parlare della sua vita privata, si è confidata col settimanale Grand Hotel. Non nascondendo la felicità e la gioia per questo momento magico, pieno di lavoro e sentimento. E la Radulescu sogna di vivere una relazione duratura con la quale, perché no, mettere su famiglia.

Le parole di Gloria Radulescu sul fidanzato Massimiliano

“Mi sono appena innamorata, sono molto felice”, ha premesso Gloria Radulescu, che ha trovato la grande popolarità grazie alla nuova soap di Rai Uno Il Paradiso delle Signore. “Lui si chiama Massimiliano ed è una persona bellissima. Non fa parte del mondo dello spettacolo, ma ama l’arte, la musica e il cinema“, ha confidato l’interprete di Marta Guarnieri a proposito del nuovo fidanzato. “In casa ha una videoteca che non ha eguali, roba da far invidia ai negozi di noleggio Dvd. Mi sorprende perché ha visto più film e più serie tv di me e anche letto molti più libri. Quando poi parla di questi argomenti sa come appassionarti e coinvolgerti”, ha aggiunto.

Gloria Radulescu sogna una storia d’amore lunga e importante

“Spero che sia una grande storia d’amore anche perché io stesso sono il frutto di una grande storia d’amore: quella tra i miei genitori”, ha puntualizzato Gloria Radulescu, che da piccola ha sofferto per un lungo periodo di asma da smog.