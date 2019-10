Gloria Radulescu de Il Paradiso delle Signore si è fidanzata

Il Paradiso delle Signore Marta: l’attrice Gloria Radulescu ha un nuovo fidanzato

Periodo magico per Gloria Radulescu. L’attrice italo-rumena è tornata sul set de Il Paradiso delle Signore – dopo che la Rai ha tentato di chiudere la soap del pomeriggio – e ha trovato pure un nuovo amore. La 28enne ne ha parlato in un’intervista rilasciata a F, nella quale ha raccontato della sua infanzia vissuta in Puglia e dei tanti sacrifici fatti per affermarsi in un ambiente duro come quello della recitazione. Gloria ha confidato di avere un nuovo amore ma al momento non preferisce rivelare di più. La giovane, che ha debuttato in tv con la fiction Un passo dal cielo 3, è sempre stata piuttosto riservata sulla sua vita privata e anche sul suo account Instagram è difficile trovare scatti personali.

Le parole di Gloria Radulescu sul nuovo amore

“In questo momento c’è una persona al mio fianco ma non ne parlo perché è troppo presto”, ha confidato Gloria Radulescu alla rivista edita da Cairo Editore. “Se c’è qualcosa per cui definisco il mio partner unico? Crede ancora nel dialogo, cosa rara in tempi di iperconnessione”, ha aggiunto la protagonista de Il Paradiso delle Signore.

Gloria Radulescu e l’importanza dell’amore

“Per me l’amore conta tantissimo, è in tutto quello che faccio. Anche nei confronti di me stessa, grazie alla pratica di analisi e di accettazione ho imparato ad amarmi. Il s…o conta, ma non quanto l’amore”, ha puntualizzato Gloria Radulescu, che da bambina ha dovuto fare i conti con una terribile malattia: l’asma da smog.