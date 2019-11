Il Paradiso delle Signore, Gloria Radulescu: cambiata grazie a Marta

L’attrice Gloria Radulescu è cambiata da quando interpreta Marta ne Il Paradiso delle Signore

Inutile negarlo: Il Paradiso delle Signore ha cambiato la vita di Gloria Radulescu. Grazie al ruolo di Marta Guarnieri la 28enne italo-rumena ha trovato la grande popolarità ma è diventata anche più sicura ed equilibrata. A rivelarlo la diretta interessata in una recente intervista rilasciata al settimanale Vero. Gloria è entusiasta di poter continuare ad indossare i panni della coraggiosa e determinata Marta. La soap opera di Rai Uno era di fatto stata chiusa ma alla fine i dirigenti Rai hanno optato per un ripensamento. Per la gioia della Radulescu e di tutto il pubblico, che si è ormai affezionato alle avventure del Paradiso come confermano gli ottimi ascolti di questa quarta stagione.

Le parole di Gloria Radulescu sul personaggio di Marta

“Marta mi ha dato più sicurezza e più equilibrio. Ho imparato tanto da lei e ho sempre cercato di trasferire qualcosa di me in lei. Il coraggio è sicuramente una caratteristica che abbiamo entrambe”, ha dichiarato Gloria Radulescu. “Marta è una giovane che ha sfidato le convinzioni nella sua epoca. Io una ragazza che con coraggio, a vent’anni, ha lasciato il suo paese, Corato (in provincia di Bari) per inseguire i suoi sogni. Lo faccio ancora oggi: lotto e non mi arrendo”, ha spiegato l’attrice de Il Paradiso delle Signore che lavora pure come speaker a Radio Italia Anni 60.

Gloria Radulescu si è fidanzata da poco: la dichiarazione

Gloria Radulescu ha da poco ritrovato l’amore, come confidato in un’intervista concessa a F. “In questo momento c’è una persona al mio fianco ma non ne parlo perché è troppo presto”, ha ammesso.