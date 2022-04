Il Paradiso delle Signore: “Flora e Umberto scappano via insieme”

Colpo di scena in arrivo a Il Paradiso delle Signore. Nelle ultime puntate della sesta stagione – la quarta daily – avviene la rottura definitiva (?) tra Umberto e Adelaide. Guarnieri, dopo vari dubbi e tentennamenti, decide di seguire il suo cuore e insegue la giovane Flora Gentile, in partenza per l’America per dimenticare l’uomo che tanto l’ha fatta penare.

Ad anticipare il grande finale di stagione al settimanale Di Più è stato Roberto Farnesi, che presta il volto a Umberto Guarnieri da ben quattro anni. Un uomo cinico e poco interessato ai sentimenti che, a quanto pare, è pronto a cambiare per amore della figlia di Achille Ravasi.

Nel finale di stagione de Il Paradiso delle Signore – in onda su Rai Uno venerdì 29 aprile – Umberto Guarnieri capisce di aver mentito a se stesso e di amare davvero Flora, con la quale ha avuto una notte di passione. Lascia così tutto, la contessa Adelaide e la villa, e scappa via con la stilista del grande magazzino milanese.

Le anticipazioni di Roberto Farnesi

Roberto Farnesi ha confermato che Umberto e Flora tornano anche nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, prevista a settembre su Rai Uno:

“Non so dove andranno a vivere, ma ci saranno. Il commendator Guarnieri non resterà senza casa. Adelaide cercherà vendetta e sarà uno spunto interessante e divertente per la prossima stagione”

Dunque, dopo la dichiarazione d’amore di Umberto Guarnieri Flora Gentile non vola più in America per riprendere il suo lavoro a Broadway ma resta al Paradiso delle Signore, dove era stata fortemente voluta dal proprietario Vittorio Conti. Quest’ultimo l’aveva scelta come sostituta di Gabriella Rossi.

La creativa deve però fare i conti con Adelaide, diventata la nuova socia dell’attività. La nobildonna riesce infatti a impossessarsi delle quote che Dante Romagnoli ha sottratto in precedenza con l’inganno proprio a Umberto Guarnieri.

Roberto Farnesi, che è molto contento di lavorare ad una serie tv come Il Paradiso delle Signore, non ha escluso la possibilità che Flora e Umberto possano creare una famiglia tutta loro data la giovane età della Gentile. Guarnieri è già padre di Riccardo e Marta, avuti dalla moglie defunta Margherita (sorella di Adelaide), e Federico, nato dal rapporto clandestino con l’ex segretaria Silvia.