Il Paradiso delle Signore: Fabio Fulco nel cast, sarà l’armatore Ferdinando

New entry a Il Paradiso delle Signore. Come rivela in esclusiva il settimanale Gente a febbraio vedremo nelle puntate della fortunata soap opera di Rai Uno Fabio Fulco. L’attore napoletano, conosciuto agli appassionati di gossip per via della sua lunga relazione con Cristina Chiabotto, indosserà i panni di Ferdinando di Torrebruna. Un ricco armatore, conosciuto a livello internazionale, rimasto vedovo.

Ferdinando arriverà a Milano per affari e si invaghirà ben presto di Ludovica Brancia di Montalto, che gli ricorda la moglie scomparsa. Inizierà così una spietata corte con l’appoggio di Flavia, madre dell’ereditiera. Ludovica non resterà del tutto immune al fascino di Torrebruna ma, com’è noto, da mesi ha intrecciato una relazione clandestina con il barista Marcello Barbieri.

L’ingresso di Fabio Fulco a Il Paradiso delle Signore darà il via ad un nuovo triangolo amoroso: chi riuscirà a conquistare definitivamente il cuore della vicepresidentessa del Circolo più esclusivo della città? L’arrivo dell’interprete dagli occhi di ghiaccio è previsto per lunedì 14 febbraio. Fulco resterà fino alla fine dell’attuale stagione, la quarta daily.

Per il 51enne si tratta di un gradito ritorno in televisione. L’ultima apparizione è stata in Un posto al sole, dove ha recitato nel 2018 e nel 2019. Fulco ha approfittato della pandemia per dedicarsi alla vita privata: alla nuova compagna Veronica Papa, imprenditrice e modella, e alla figlia Agnes nata nel 2021.

Sul set de Il Paradiso delle Signore Fabio Fulco ha riabbracciato tanti colleghi con i quali ha già lavorato in passato, come Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Luca Capuano. Tutti e quattro hanno preso parte alla fiction Mediaset Le tre rose di Eva, con protagonista Anna Safroncik.

Nella carriera di Fabio Fulco molteplici serie tv di successo quali: Il bello delle donne, Orgoglio, Incantesimo, Il giudice Mastrangelo, Un passo dal cielo. Al cinema ha recitato in: Vaniglia e cioccolato, Vita smeralda, Il crimine non va in pensione.

Non è mancata qualche incursione nel varietà: Fabio Fulco è stato un concorrente di Ballando con le Stelle nel 2005. Tra una salsa e una rumba ha conosciuto Cristina Chiabotto, che ha amato per dodici anni. Una delle coppie più seguite dello showbiz italiano: i due non hanno mantenuto alcun rapporto dopo l’addio.