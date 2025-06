Il paradiso delle signore, Enrica Pintore è mamma: chi è il padre, tutto sul parto

Enrica Pintore è diventata mamma. L’attrice sarda, 40 anni il prossimo novembre, ha annunciato la lieta notizia attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il parto è avvenuto sabato 31 maggio. Lei e il marito Daniele Moretti Costanzi hanno accolto la loro prima figlia che è stata chiamata Miriam. L’interprete si è immortalata proprio con la piccina nel letto d’ospedale, dicendosi raggiante per la nascita della bimba.

“Il film più bello della mia vita che profuma di biscotti fatti in casa e che guarderei in loop all’infinito. Benvenuta Miriam”. Queste le parole piene d’amore di Enrica Pintore dedicate alla figlia. Immediatamente il post ha fatto incetta di like e commenti tripudianti lasciati dai fan.

Chi è Enrica Pintore, ex volto de Il paradiso delle signore

Enrica Pintore è nata a Nuoro il 13 novembre 1985. Dopo la maturità scientifica nel 2004, nel 2008 si è laureata in Lingue e Letterature straniere all’Università degli Studi di Firenze. Dopodiché ha iniziato a frequentare la scuola di recitazione Il Cantiere Teatrale di Roma. Da segnalare inoltre che nel 2003, con il titolo di Miss Sasch Modella Domani Sardegna, è stata una delle 20 finaliste di Miss Italia, aggiudicandosi la fascia di Miss Cotonella.

Negli stessi anni ha cominciato la carriera da attrice e ha anche avuto alcune parti in alcuni programmi televisivi. La si è vista ad esempio nel gioco Tutto per tutto, condotto da Pupo. Nel 2008 ha raggiunto la finale del concorso Veline, senza però ottenere il ruolo. L’anno successivo è diventata una delle “professoresse” de L’eredità.

Sul fronte serie tv la si è vista ne I Cesaroni, in Donna detective, in Don Matteo, in Alex & Co., in e in CentoVetrine . E ancora, ha ottenuto ruoli in Un medico in famiglia, Mare Fuori, I Fratelli Corsaro e Makari. Inoltre dal 2018 al 2021 ha fatto parte del cast della soap opera di Rai Uno Il paradiso delle signore, nel ruolo di Clelia Calligaris.

Dal 23 settembre 2022 con Daniele Moretti Costanzi, professione agente di viaggio. Le nozze sono state ‘lampo’, nel senso che sono state annunciate soltanto tre mesi prima dello svolgimento. Nelle scorse ore la coppia ha ulteriormente coronato il suo amore accogliendo la piccola Miriam.