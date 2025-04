Il Paradiso Delle Signore, addio a Valentina Tomada: le parole di Christian Roberto

Ieri, 9 aprile, è stata diffusa la notizia della scomparsa di Valentina Tomada, attrice di diverse serie televisive. Tra queste ha recitato anche ne Il Paradiso Delle Signore nel ruolo di Palma Rizzo. Oggi, in collegamento con lo studio de La Volta Buona, Christian Roberto, interprete di suo figlio Francesco, ha ricordato l’attrice con parole di estrema stima ed affetto.

Come di consueto questo pomeriggio su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. Quest’ultima ci ha tenuto a ricordare Valentina Tomada, attrice recentemente scomparsa all’età di 55 anni a causa di una malattia. Dopo aver mostrato una clip de Il Paradiso Delle Signore in cui interpretava il ruolo di Palma Rizzo, la conduttrice si è collegata con Christian Roberto, suo figlio Francesco nella serie tv.

L’attore si è unito al ricordo di Valentina, spendendo per lei parole di estrema stima ed affetto. Christian ha voluto ricordarla con il sorriso, sottolineando come abbia girato con lei per mesi ogni giorno. Ha spiegato come già dal primo giorno del provino gli sia sembrato di essere mamma e figlio lì sul set. Questo è stato possibile grazie anche al suo modo di essere. Roberto ha difatti descritto Tomada come una donna sempre sorridente, dolce e carina.

Caterina Balivo ha quindi ringraziato il suo ospite per l’intervento, commentando poi in studio insieme ai presenti proprio una frase rivolta da Palma a Francesco all’interno della serie tv. La conduttrice ha difatti mostrato una scena de Il Paradiso Delle Signore in cui l’attrice diceva al figlio che sarebbe sempre rimasta dalla sua parte.

Chi era Valentina Tomada

Valentina Tomada era nota non solo per la partecipazione a Il Paradiso Delle Signore ma anche per aver interpretato ruoli in altre serie tv. Tra queste ricordiamo Centovetrine, Don Matteo, Un Passo Dal Cielo, Provaci Ancora Prof, Vivere ed Incantesimo. L’attrice è stata inoltre la fondatrice del Fabriano Film Festival e nel corso della sua carriera è stata anche una regista. Ha difatti scritto e diretto quattro cortometraggi, vincendo anche alcuni premi.