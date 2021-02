Il Paradiso delle Signore: ecco che fine ha fatto Laura

Da settimane c’è un’assenza a Il Paradiso delle Signore che si fa notare, quella della Venere pasticcera Laura Parisi. Nelle puntate di fine gennaio-inizio febbraio la ragazza viene nominata di continuo, in particolar modo durante i preparativi per il matrimonio di Gabriella e Cosimo, ma non viene mai inquadrata. Cosa è successo all’attrice Arianna Montefiori?

L’interprete 26enne, vista in passato in Che Dio ci aiuti e L’isola di Pietro, ha avuto il Covid insieme al fidanzato e futuro marito Mattia Briga (cantante ed ex concorrente di Amici). Lo scorso dicembre la coppia, prossima alle nozze, ha dovuto combattere contro il Coronavirus. Per la Montefiori è stato dunque impossibile recarsi sul set della soap opera di Rai Uno (gli episodi di febbraio sono stati girati poco prima di Natale).

La malattia di Arianna Montefiori ha costretto gli sceneggiatori a cambiare in corsa il copione della quinta stagione, la terza daily, de Il Paradiso delle Signore. Niente più scene di Laura ma solo frequenti menzioni della Venere bionda, tra l’altro socia della Caffetteria insieme a Salvatore Amato e Marcello Barbieri.

Su Instagram Arianna Montefiori è stata tempestata di domande sul suo personaggio a Il Paradiso delle Signore. L’attrice ha chiarito che al momento non può parlare del futuro della soap ma che lo farà a breve. A quanto pare l’assenza di Laura dal set è stata prolungata.

La Montefiori è guarita dal Covid ma non è rientrata al lavoro. In questi giorni si stanno girando le puntate di aprile e la fidanzata di Briga non è sul set. Dopo l’addio di Riccardo, Nicoletta, Roberta, Luciano e Clelia arriverà pure quello di Laura?

Tra l’altro Arianna Montefiori, grande amica di Diana Del Bufalo, fa parte del cast da poco tempo: è apparsa in video solo nel corso della quarta stagione, la seconda daily, de Il Paradiso delle Signore. Ad un ask su Instagram la giovane ha ammesso di sentire molto la mancanza della vita da set anche se l’ultimo anno non è stato facile.

Indossare i panni di Laura Parisi e girare ogni giorno è stato faticoso e stressante per Arianna Montefiori, che ha approfittato di questo periodo per ricaricare le pile in vista di un rientro o, perché no, di un nuovo progetto lavorativo.

Nel frattempo Arianna Montefiori ha ricevuto insieme a Briga il Sacramento della Cresima: un passo importante per celebrare un matrimonio religioso, grande sogno della coppia. La data del matrimonio non è stata ancora svelata dai diretti interessati.