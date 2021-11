Il Paradiso delle Signore, Contessa in fuga: “Sarà ricercata dall’Interpol”

Grosso colpo di scena in arrivo a Il Paradiso delle Signore. A fornire qualche anticipazione Vanessa Gravina, che indossa i panni della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo dalla terza stagione della soap opera. L’attrice – volto di tante fiction italiane – ha dichiarato al settimanale Nuovo Tv che il suo personaggio sarà presto al centro di una vera e propria spy story.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore si affronterà finalmente il caso della morte di Achille Ravasi, complice la presenza in città della figlia Flora, nuova stilista del grande magazzino milanese. Dopo le informazioni ottenute da Cosimo Bergamini la creativa inizia ad indagare sulla scomparsa improvvisa del padre, che non ha mai avuto modo di conoscere quando era in vita.

Una presenza che – come ribadito da Vanessa Gravina – preoccupa molto la Contessa Adelaide. Quest’ultima è inoltre infastidita dal feeling che si è creato tra Flora Gentile Ravasi e Umberto Guarnieri, cognato e amante della nobildonna.

Alla rivista edita da Cairo Editore Vanessa Gravina ha annunciato:

“Umberto cerca di rassicurare Adelaide sul suo feeling con Flora. Tra un paio di mesi, però, le sue inquietudini troveranno riscontro. Arriverà l’Interpol e Adelaide sarà costretta a una vera e propria fuga. E sarà interessante vedere come, durante l’assenza della sua amata contessa, Guarnieri si relazionerà con giudici e indagini. Vedrete che colpo di scena…”

Insomma, tra gennaio e febbraio Il Paradiso delle Signore si tingerà di giallo, per la gioia dei telespettatori che non vedono l’ora di scoprire cosa è successo a New York ad Achille Ravasi, al quale prestava il volto Ettore Alpi, ex star di Centovetrine.

La confessione di Vanessa Gravina

Oltre a svelare qualche anticipazione sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Vanessa Gravina ha raccontato com’è la sua vita sul set della soap opera di Rai Uno. Sveglia alle 5.30, alle 7 si va al trucco e poi sul set fino a sera. La Gravina gira dalle sei alle otto scene al giorno per un totale di tre giorni la settimana.

Il resto della settimana Vanessa Gravina li passa a studiare i copioni – circa 50 pagine la settimana – tranne quando è in pausa perché è in tournee teatrale. Nonostante l’impegno televisivo l’interprete 47enne non ha mai voluto rinunciare al palcoscenico, da sempre sua grande passione.

Tra una scena e l’altra Vanessa Gravina è diventata molto amica di Roberto Farnesi, alias Umberto Guarnieri. Del resto i due girano la maggior parte delle scene insieme. A detta di Vanessa il collega è un uomo di grande simpatia e ironia, un toscanaccio sempre con la battuta pronta.