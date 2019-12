Vanessa Gravina e il marito: qualcosa è cambiato dopo il matrimonio

Vanessa Gravina è sposata dal 2015 con Domenico Pimpinella

Vanessa Gravina si è lasciata andare a qualche confidenza sulla vita privata in un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze. L’attrice de Il Paradiso delle Signore, dove ricopre il ruolo della Contessa Adelaide dal 2018, è una donna felicemente sposata. Anche se non è stato facile trovare l’uomo giusto, quello del per sempre, con il quale costruire un futuro insieme giorno dopo giorno. Vanessa ha vissuto diverse storie d’amore travagliate e dopo una lunga convivenza ha deciso di convolare a nozze con Domenico Pimpinella, attuale direttore generale dell’Enpam. “La vita da conviventi o da sposati per noi non è cambiata in niente, ma dopo le nozze ho notato un atteggiamento diverso verso di me, anche nel mio ambiente c’è più rispetto da parte della società: se hai la fede al dito sanno che c’è un uomo accanto a te (uno che, nel caso, può arrabbiarsi molto!)”, ha osservato la 45enne.

L’incontro tra Vanessa Gravina e Domenico Pimpinella

Vanessa Gravina ha conosciuto l’attuale marito al mare, quando aveva 34 anni. Con lei non c’era il fidanzato dell’epoca, l’attore Edoardo Siravo noto ai più per il ruolo di Vincenzo nella soap opera Vivere. L’attrice e Domenico sono diventati subito amici e nel giro di pochi mesi si sono lasciati travolgere dalla passione. “Non è stato difficile tenere il piede in due scarpe per un po’, perché la storia che avevo si era logorata da tempo. Sei mesi dopo ho lasciato l’altro e ho iniziato una nuova vita. Stare con una persona che non fa il mio mestiere è stato un vero sollievo, tra attori si parla sempre di lavori e di scritture, invece è bello che ognuno abbia un suo mondo da raccontare alla sera”, ha ammesso Vanessa. Il matrimonio con Pimpinella è stato celebrato a Roma il 16 dicembre 2015 e procede a gonfie vele.

Vanessa Gravina non è più gelosa del marito Domenico

“Prima di conoscere Domenico sono stata una gelosa cronica, era una specie di malattia, ma poi ho capito che ero solo insicura. Ora sono guarita, perché mio marito non mi dà nessun motivo di avere dubbi“, ha puntualizzato Vanessa Gravina, che non ha ancora avuto figli da Domenico Pimpinella.