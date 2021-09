Il Paradiso delle Signore: chi è Anna e da chi si nasconde, la sua storia

Gradito ritorno alla sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Nelle nuove puntate della serie di successo di Rai Uno è riapparsa Anna Imbriani. Un personaggio nuovo per chi segue la soap opera da poco: in realtà si tratta di una protagonista delle prime due stagioni della serie, quando ancora andava in onda in prima serata con Giusy Buscemi (Teresa Iorio) e Giuseppe Zeno (Pietro Mori).

Anna Imbriani, a cui presta il volto l’attrice Giulia Vecchio, è tornata a Milano con l’aiuto di Roberto Landi, l’ex pubblicitario del Paradiso delle Signore oggi a capo della nuova rivista del grande magazzino dopo l’addio di Federico Cattaneo, volato a San Francisco con la sorella Marta.

La giovane ha trovato subito lavoro al Circolo come guardarobiera e ha attirato l’attenzione di Salvatore Amato, solo da tanto tempo in seguito alla relazione naufragata con Gabriella Rossi. Ma da chi si sta nascondendo Anna? Dal suo ex amante, un uomo sposato dal quale ha avuto la figlia Irene. Uno scandalo per l’epoca.

La storia di Anna del Paradiso delle Signore

Nelle prime stagioni de Il Paradiso delle Signore Anna lavorava come Venere del negozio. Si era innamorata di un uomo che le ha nascosto di essere sposato e i due hanno avuto una bambina, la piccola Irene. Quando Massimo ha però scoperto della gravidanza ha provato a portare via la neonata ad Anna perché la moglie non può avere eredi. L’ex commessa è così scappata da Milano con il magazziniere Quinto, che ha sposato in un secondo momento lontano da occhi indiscreti, in modo da avere una vita più felice e spensierata.

Anna è tornata a Milano dopo la morte di Quinto

Dopo la morte di Quinto – interpretato da Cristiano Caccamo – Anna ha deciso di rientrare a Milano ma senza la figlia, che ha lasciato alle cure dei genitori. Massimo, l’ex amante di Anna, è ancora intenzionato a prendere la bambina e ha così cominciato a minacciare Roberto.

“Non sono passata subito dal serale al quotidiano perché non c’era una storia per Anna. Visto il motivo per cui era andata via aveva senso che stesse lontano. Sono felice di tornare ora”, ha spiegato Giulia Vecchio che grazie a Il Paradiso delle Signore è diventata molto amica di Giusy Buscemi, che nella serie era Teresa Iorio.