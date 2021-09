Il Paradiso delle Signore: chi è Roberto, tutta la storia con Vittorio

Gradito ritorno a Il Paradiso delle Signore! Nella sesta stagione della soap opera – la quarta daily – torna a Milano il pubblicitario Roberto Landi, a cui presta il volto Filippo Scarafia. Roberto è stato tra i personaggi principali delle prime due stagioni della serie, quando la protagonista era ancora Giusy Buscemi (Teresa Iorio) e andava in onda solo ed esclusivamente di sera, conquistando l’attenzione di oltre cinque milioni di telespettatori.

Roberto Landi torna dopo una chiamata di Vittorio Conti, che assume l’amico come direttore creativo della nuova rivista de Il Paradiso delle Signore edita dal banchiere Umberto Guarnieri. Un modo per promuovere l’immagine del grande magazzino e la linea di vestiti della stilista Gabriella Rossi. In realtà il personaggio doveva tornare fin da subito ma l’interprete Filippo Scarafia era impegnato con altri progetti di lavoro e solo ora è riuscito a riapprodare sul set della fiction che tanto successo gli ha regalato.

Il Paradiso delle Signore: Roberto è gay

Roberto è gay e non è facile per il ragazzo vivere la situazione negli anni Sessanta, dove l’omosessualità non era accettata ed era considerata immorale e contro natura. Nelle nuove puntate della soap opera Rai Roberto interagisce soprattutto con Vittorio, che aveva provato a baciare in passato, con Beatrice e con Anna Imbriani. Nelle vecchie puntate de Il Paradiso delle Signore Roberto ha scoperto solo in un secondo momento, più precisamente nel corso della seconda stagione, la sua vera natura.

Inizialmente il pubblicitario era fidanzato con Silvana, una Venere del grande magazzino milanese che sognava di sfondare come attrice. Roberto era arrivato addirittura a fare la proposta di matrimonio alla ragazza ma dopo l’annuncio ad amici e famigliari aveva fatto un passo indietro. Decisivo è stato l’incontro con il padre di Silvana, anche lui segretamente gay.

Il Paradiso delle Signore: il bacio tra Roberto e Vittorio

Roberto ha provato dunque a baciare Vittorio, suo caro amico, per mettere alla prova le sue emozioni, ma è stato ovviamente respinto da Conti. I due sono però rimasti amici e Landi, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, deve fare i conti con il suo segreto di cui pochi sono a conoscenza.