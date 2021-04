Il Paradiso delle Signore, boom di ascolti: confermata la 6 stagione

Il Paradiso delle Signore inarrestabile. Solo due anni fa rischiava la chiusura, oggi è un grande successo su Rai Uno. Quotidianamente appassiona oltre due milioni di telespettatori e riesce a contrastare l’agguerrita concorrenza di Canale 5, da anni leader del pomeriggio negli ascolti tv.

Dopo l’ennesimo record – la puntata di venerdì 23 aprile 2021 ha registrato il 19.33% – Emanuel Caserio, che presta il volto a Salvatore Amato, ha annunciato su Instagram che a breve tornerà sul set per girare la sesta stagione (la quarta daily). Dunque nessun più dubbio: Il Paradiso delle Signore 6 ci sarà.

In una recente intervista Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti, aveva ammesso di non sapere ancora nulla del futuro della soap, ma ci ha pensato Emanuel Caserio (diventato nel frattempo ospite fisso di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone) a spazzare via ogni dubbio.

Salvatore Amato non mancherà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore così come Vittorio Conti. Alessandro Tersigni si è detto molto soddisfatto del ruolo che ricopre nella serie di Rai Uno ed è disposto a continuare anche nei prossimi anni.

Prime anticipazioni su Il Paradiso delle Signore

Sul set della sesta stagione non dovrebbero mancare: Pietro Genuardi (Armando Ferraris), Pietro Masotti (Marcello Barbieri) e Giulia Arena (Ludovica Brancia di Montalto). Mistero sul futuro di Gloria Radulescu: l’attrice italo-rumena, che indossa i panni di Marta Conti, non ha nascosto la voglia di dedicarsi ad altri progetti, sia televisivi sia cinematografici.

Al momento il set de Il Paradiso delle Signore è fermo. Le riprese della quinta stagione – attualmente in onda su Rai Uno – sono terminate a marzo. Il prossimo ciak, salvo cambiamenti dell’ultima ora, ci sarà molto probabilmente a giugno.

Ne Il Paradiso delle Signore 6 potrebbe tornare Teresa Iorio, la Venere protagonista delle prime due stagioni, quando la serie andava in onda in prima serata. L’attrice Giusy Buscemi non ha escluso questa possibilità a Oggi è un altro giorno, dove Emanuel Caserio l’ha invitata a fare una breve apparizione per la gioia del pubblico.

Nel corso della quinta stagione, tra l’altro, è stata mostrata una vecchia scena che vede la Iorio accanto a Vittorio. L’ex pubblicitario, oggi proprietario del grande magazzino, ha sempre avuto un debole per Teresa. Il destino della bella siciliana non è mai stato svelato del tutto a Il Paradiso delle Signore.