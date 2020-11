Il Paradiso delle Signore, Arianna Montefiori ha il Covid: il set non si ferma

Brutto colpo per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore. Arianna Montefiori – che presta il volto alla determinata Laura Parisi – ha contratto il Coronavirus. Da giorni l’attrice è in quarantena nel suo appartamento romano, che condivide con il fidanzato e promesso sposo Mattia Briga, pure lui contagiato dal virus. Il set della soap opera di Rai Uno è costretto a fermarsi a causa della positività di Arianna? In molti lo temevano ma la Montefiori ha assicurato a Gossipetv che tutta la situazione è sotto controllo.

Mentre Arianna Montefiori combatte con il Covid-19 negli studi Rai vanno avanti le riprese della quinta stagione – la terza daily – de Il Paradiso delle Signore. L’attrice ha preferito non darci ulteriori dettagli ma è probabile che Arianna non abbia contagiato nessuno visto che tutti gli attori, così come il resto della troupe, sono costantemente monitorati. Come tutti i programmi televisivi, pure sul set della serie si eseguono quotidianamente test sierologici e tamponi per contrastare l’emergenza sanitaria.

Molto probabilmente Arianna Montefiori si è sottoposta ad un tampone prima del suo rientro sul set e l’esito l’ha bloccata in tempo. Questo ha così permesso a tutti gli altri attori e registi di lavorare in totale tranquillità. Al momento, infatti, non risultano altri contagi tra i protagonisti de Il Paradiso delle Signore. Di sicuro le scene che coinvolgono Laura verranno riviste dagli sceneggiatori e girate in un secondo momento, appena la ragazza guarirà.

Via Instagram l’interprete 26enne ha ammesso che è in via di guarigione ma che i primi giorni sono stati piuttosto complicati. Un virus subdolo, insidioso, che mette a dura prova tutti, compresi i personaggi del mondo dello spettacolo.

Sono sempre di più i Vip che entrano infatti in contatto con il Coronavirus. Solo per citare gli ultimi: Carlo Conti, Gerry Scotti, Paola Perego, Marco Carta, Valentino Picone, Alessandro Cattelan, Marica Pellegrinelli, Paola Perego, Rocco Siffredi.

Arianna Montefiori sposa Briga

Prima di contrarre il Covid-19 Arianna Montefiori ha ricevuto la proposta di matrimonio da Mattia Briga. A un anno dal primo incontro – avvenuto grazie all’amica in comune Diana Del Bufalo – i due sono pronti a diventare marito e moglie.

Arianna e Briga hanno però spiegato che al momento non è stata ancora stabilita una data: si sposeranno solo quando la pandemia sarà finita e sarà così possibile festeggiare in tutta tranquillità con parenti, amici e colleghi.