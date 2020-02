Il Paradiso delle Signore: anticipazioni su Rocco, Marina e Irene

Il Paradiso delle Signore: cosa succede tra Rocco, Marina e Irene

È nato un nuovo triangolo amoroso a Il Paradiso delle Signore, quello tra Rocco Amato, Marina e Irene. Entrambe le Veneri sono interessate al cugino di Salvatore e inizia tra le due una gara per riuscire a conquistare il giovane siciliano. Ovviamente Irene è pronta a tutto e senza troppi sensi di colpa fa perdere alla collega una grossa opportunità di lavoro. Nelle puntate in onda da lunedì 17 febbraio a venerdì 21 febbraio 2020, Marina e Rocco vengono scelti per un nuovo fotoromanzo. Una notizia entusiasmante per entrambi: Marina vede finalmente la sua carriera di attrice decollare mentre Rocco è felice di tornare sul set con la ragazza che gli piace. Ma Irene è pronta a metterci lo zampino: la vivace biondina fa in modo che la parte da protagonista del nuovo progetto venga affidata a Lorena, a discapito così di Marina, che all’ultimo viene tagliata fuori dal cast.

Il Paradiso delle Signore: il gesto d’amore di Rocco per Marina

Nonostante l’interferenza di Irene, Rocco riesce a convincere il produttore del fotoromanzo a dare una parte anche a lei. Una svolta che turba molto Irene, costretta ad assistere impotente al lento avvicinamento tra Rocco e Marina. Ma la Venere non si dà per vinta e suggerisce al magazziniere di dare un bacio appassionato a Marina fuori dal set. Il ragazzo segue alla lettera il consiglio di Irene ma il gesto turba parecchio Marina, che non la prende affatto bene.

Rocco Amato fa una scoperta sconvolgente sullo zio Giuseppe

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore Rocco è dunque diviso tra Marina e Irene ma non dimentica la sua famiglia. Salvatore torna dalla Germania con una notizia che turba la famiglia Amato: il signor Giuseppe non è in carcere come confidato dall’amico di Armando.