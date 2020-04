Il Paradiso delle Signore, Antonio ed Elena pronti a tornare: anticipazioni

Antonio e Elena tornano nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore? Ultime news e anticipazioni

Tra le tante assenze dell’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore non si possono non menzionare quelle di Antonio ed Elena. Dopo la terza stagione la coppia si è trasferita per motivi di lavoro a Torino. In realtà è stato uno stratagemma messo in piedi dagli sceneggiatori per sopperire alle mancanze degli attori Giulio Corso e Giulia Petrungaro. La soap opera era stata inizialmente chiusa tra aprile e maggio 2019 e così molti attori hanno preso altri impegni: quando poi la Rai ha deciso di riaprire il set tanti di loro, tra cui appunto Giulio e Giulia, non sono riusciti a fare marcia indietro se non per brevi incursioni. Ma qualcosa potrebbe cambiare nelle nuove puntate, come spifferato da Federica De Benedettis, l’attrice che presta il volto a Roberta Pellegrino nonché la moglie di Corso nella vita reale.

Giulio Corso vuole tornare a Il Paradiso delle Signore: parla Federica De Benedittis

“Mi piace molto condividere il set con mio marito. Spero che i futuri impegni a teatro gli permetteranno di tornare nella fiction. So che ne sarebbe felice perché sa che al Paradiso c’è una famiglia stupenda che lo aspetta. E anche una moglie, visto che ha sposato Elena”, ha dichiarato Federica De Benedittis in un’intervista concessa a Di Più Tv. “È stato strano vederlo sposare un’altra sul set e pochi mesi dopo sposarlo nella realtà. Ed è stato buffo che tra gli invitati alle nostre nozze ci fosse Elena, la sua finta moglie, cioè l’attrice Giulia Petrungaro, che è una nostra cara amica. Giulia, poi, è stata una delle prime a cui, la scorsa estate, ho confidato che Giulio mi aveva appena chiesto di sposarlo”, ha aggiunto la 29enne, legata al collega da ben sette anni e dunque prima di condividere lo stesso lavoro a Il Paradiso delle Signore.

Giulio Corso e Federica De Benedittis: una lunga storia d’amore

Giulio e Federica si sono sposati a Roma lo scorso 27 ottobre. Al matrimonio hanno preso parte numerosi attori de Il Paradiso delle Signore. Tra i tanti: Alessandro Fella (Federico), Gloria Radulescu (Marta), Ilaria Rossi (Gabriella).