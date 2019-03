Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 4 – 8 marzo 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 4 a venerdì 8 marzo 2019

Il Paradiso delle Signore sta per regalarci un’altra settimana carica di colpi di scena e nuovi risvolti nelle vite dei protagonisti della daily soap in onda su Rai 1. Infatti questa settimana Nicoletta sarà alle prese con l’avanzamento della gravidanza e Riccardo Guarnieri che dimostrerà con un bacio i suoi sentimenti. Andreina Mandelli sta per trasferirsi a Villa Guarnieri, Umberto ha già pensato a modifiche in Villa per poter accogliere la sua amata. Clelia è decisa a lasciare Milano e Luciano organizza tutto, ma Oscar non si farà da parte. Federico intanto rende orgoglioso suo padre Luciano, proponendo una allettante collaborazione a Vittorio Conti. Leggi qui di seguito le anticipazioni di Gossip e tv e non perdere neanche un dettaglio delle vicende del Paradiso delle Signore!

Lunedì 4 marzo

Vittorio Conti da indicazioni a Clelia e alle Veneri sul jingle commissionato per il Paradiso Market, intanto Lisa Conterno nota l’assenza di Marta e curiosa chiede spiegazioni. Umberto Guarnieri comunica ai figli Riccardo e Marta e a sua cognata dell’imminente trasferimento di Andreina Mandelli a Villa Guarnieri. Adelaide si oppone subito, la donna è contraria a questa unione e non vede assolutamente di buon occhio la Mandelli.

Martedì 5 marzo

Gabriella viene colpita da una brutta influenza che la costringe a letto. La ragazza riceve le cure di Agnese e Salvatore Amato. Nel frattempo si ammala anche Dora e il Paradiso delle Signore perde ben due Veneri. Nicoletta scrive nel suo diario i suoi pensieri più segreti, in preda dei sensi di colpa, racconta alla sua cara amica Roberta che Riccardo l’ha baciata. Intanto il giovane Guarnieri affronta la prima volta una seduta dall’analista, il dottor Tomei.

Mercoledì 6 marzo

Nicoletta, è ormai avanti con la gravidanza, di conseguenza non entra più nei suoi vestiti. Sua madre Silvia subito si preoccupa e chiede ad Agnese di sistemarli. In attesa dell’arrivo a Villa Guarnieri di Andreina, Umberto progetta modifiche alla villa, ma ha un faccia a faccia con Adelaide che minaccia il cognato di non assicuragli più il suo sostegno negli affari e nel benessere della famiglia. Marta scopre attraverso Riccardo del litigio tra suo padre e sua zia e così decide di affrontare Andreina.

Giovedì 7 marzo

Umberto mostra felice ad Andreina le novità pensate per Villa Guarnieri e per la loro convivenza. Adelaide intanto, ha un incidente nella serra. Al Paradiso delle signore, Oscar convince la Vendere Irene a tenere sotto controllo tutti i movimenti di Clelia, ma Roberta scopre tutto e si mette in mezzo. Tina intanto cerca di scoprire di più da Vittorio Conti riguardo il suo amato produttore discografico, Sandro Recalcati.

Venerdì 8 marzo

A casa Amato è ospite la madre di Elena, da poco arrivata a Milano con lo scopo di riportare la figlia in Sicilia. Luciano organizza la fuga di Clelia dalla città per così sfuggire al marito Oscar. Adelaide, consigliata da Luca Spinelli, cambia strategia con Andreina e coinvolge anche Antonio Amato. Clelia intanto messa alle strette, svela il suo segreto a Roberta. Al Paradiso delle Signore gli affari continuano, Federico e Marta iniziano a collaborare: infatti il giovane Cattaneo ha avanzato una utile proposta Vittorio Conti per migliorare il progetto del Paradiso Market. Luciano resta piacevolmente sorpreso dalla proposta di suo figlio Federico, mentre Lisa sembra essersi ormai ambientata, è diventata una figura importante.