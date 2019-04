Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 29 aprile – 03 maggio 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 29 aprile a venerdì 03 maggio 2019

La daily soap del pomeriggio di Rai 1, Il Paradiso delle Signore, prosegue il racconto delle vicende dei protagonisti. Infatti è stato confermato che non chiuderà e proseguirà fino al 2021. Questa settimana Riccardo tenterà di riconquistare Nicoletta, Umberto proverà a riprendere il controllo del patrimonio di Sant’Erasmo. Mentre Tina riceverà una dichiarazione da parte Sandro Recalcati, Antonio ed Elena invece presto di sposeranno. Vittorio proverà a ritrovare sua sorella, intanto Luciano proverà a salvare Clelia dal marito. Nuovi episodi e nuovi risvolti al Paradiso, che regala al pubblico sempre grandi emozioni. Per sapere cosa succederà al Paradiso delle Signore, leggi subito le anticipazioni su Gossip e tv!

Lunedì 29 aprile

Al Paradiso delle Signore, Vittorio Conti vorrebbe realizzare un evento per festeggiare le donne lavoratrici in occasione del primo maggio. Luciano Cattaneo scopre che Clelia è nuovamente pronta a lasciare Milano, Oscar intende riportare lei e Carlo a Trieste. Intanto la donna scopre una pistola nella ventiquattrore di suo marito. Cosimo propone al suo amico Riccardo un affare molto allettante che porta il giovane Guarnieri a scontrarsi con il padre.

Martedì 30 aprile

Clelia Calligaris conferma che presto lascerà il suo lavoro al Paradiso. Umberto Guarnieri cerca di ostacolare suo figlio per tornare a gestire l’intero patrimonio di Sant’Erasmo. Intanto in casa Amato arriva una bella notizia: il matrimonio tra Elena e Antonio sta per mettersi in atto, i due futuri sposi tentano quindi un riavvicinamento con i genitori della giovane Montemurro.

Mercoledì 01 maggio

Vittorio Conti decide di cercare Lisa, convinto che la giovane sia ancora a Milano. Per cercare di allontanare Oscar da Clelia, Luciano contatta Rino Farneti, l’uomo che aveva procurato alla Calligaris i documenti falsi. Sandro Recalcati chiede nuovamente ed insistentemente a sua moglie Nora di firmare i documenti per il divorzio, ma la donna chiede qualcosa in cambio.

Giovedì 02 maggio

Grazie al prezioso aiuto di Salvatore, la venere Gabriella riesce a completare in tempo l’abito premaman che ha disegnato. Presto però scopre che si tratta di un bel trabocchetto organizzato dalle sue amiche per darle la possibilità di partecipare alla competizione con le altre stiliste professioniste. Riccardo Guarnieri, ancora molto innamorato, decide di provare il tutto per tutto per riconquistare Nicoletta Cattaneo.

Venerdì 03 maggio

Viene pubblicato un annuncio per poter ritrovare Lisa Conterno, grazie a questo Vittorio riesce a ritrovare sua sorella. Salvatore confessa a suo fratello Antonio di essere rimasto colpito dal talento di Gabriella, il ragazzo pensa di provare qualcosa per la giovane donna che però è convinta che sia ancora il solito inguaribile sciupafemmine. Al Paradiso delle Signore arriva Sandro Recalcati che all’improvviso, si siede al pianoforte, e dedica a Tina la canzone “Anema e Core”.