Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 25- 1 marzo 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 25 febbraio a venerdì 1° marzo 2019

Una nuova settimana carica di colpi di scena e nuovi legami amorosi sta per arrivare al Paradiso delle Signore. La daily soap di Rai 1 nonostante il gran successo rischia di chiudere i battenti. In questa settimana Nicoletta sarà combattuta tra l’amore sempre più dichiarato da parte di Riccardo Guarnieri e i nuovi sentimenti forti e coinvolgenti per il giovane medico Cesare Diamante. Andreina intanto sta procedendo bene con il suo piano tanto che Umberto la inviterà a cena per ufficializzare la loro unione e le chiederà di trasferirsi a Villa Guarnieri. Marta e Vittorio superate le tensioni a causa di Lisa Conterno, pianificano nuove mosse per pubblicizzare il Paradiso Market, ma i problemi sono dietro l’angolo. Clelia intanto vuole lasciare Milano ma Luciano vorrebbe seguirla a tutti i costi. Leggi qui di seguito le anticipazioni dettagliate di Gossip e tv e non perdere neanche un secondo delle vicende del Paradiso delle Signore!

Lunedì 25 febbraio

Nicoletta Cattaneo rifiuta in ogni modo l’aiuto economico offerto da Riccardo Guarnieri per la nascita e crescita del loro bambino. Silvia, la mamma di Nicoletta, non è d’accordo e prova a far cambiare idea nella speranza di vedere un riavvicinamento tra i due giovani. Elena scopre che Antonio e Ludovica si sono scambiati un bacio nel giorno di San Valentino e diventa molto gelosa. Tina è convinta che suo fratello Antonio stia agendo così per pura ripicca. Gabriella è ancora emozionatissima all’idea di essere la modella del Paradiso Market, Lisa Conterno le da dei consigli sulle pose da assumere durante gli scatti fotografici.

Martedì 26 febbraio

Marta propone a Vittorio Conti di far registrare a Tina un motivetto per pubblicizzare il Paradiso Market, convinta che sarà un successone come quello raggiunto durante il periodo della sponsorizzazione natalizia. Nicoletta cerca di superare tutte le sue paure e spinta dall’interesse nei confronti del medico Cesare Diamante, decide di inviarlo a casa di Gabriella e Roberta. Per destare l’imbarazzo la ragazza invita anche Federico e Salvatore.

Mercoledì 27 febbraio

Riccardo vuole assicurarsi che parte della sua eredità vada al figlio che Nicoletta ha in grembo, per non correre rischi decide di mettere in chiaro a suo padre la vicenda, prima che Andreina Mandelli possa arrivare ai conti economici di casa Guarnieri. Luciano Cattaneo, in qualità di ragioniere del Paradiso delle Signore, riesce a convincere Vittorio a rompere ogni rapporto con Oscar, marito di Clelia Calligaris. L’uomo però ha una reazione rabbiosa ed esagerata. Marta intanto assiste ad una furiosa lite con tra Lisa e uno sconosciuto che la insulta in modo pesante.

Giovedì 28 febbraio

A Villa Guarnieri si organizza una cena per ufficializzare il legame tra Andreina Mandelli e Umberto. Riccardo in questa occasione ha un duro scontro con suo padre. Clelia ha deciso di voler lasciare Milano, Luciano sempre più innamorato, vorrebbe seguirla ma la donna cerca di convincerlo a restare con la sua famiglia. Silvia intanto sostenuta da Oscar decide di affrontare Clelia.

Venerdì 1° marzo

Riccardo Guarnieri ribadisce a sua sorella Marta l’amore che prova ancora per Nicoletta, per dimostrarlo concretamente decide di affrontare da uomo a uomo Cesare Diamante. Il piano strategico di Andreina Mandelli procede liscio e così decide di incrementare e far ingelosire Umberto che le chiede di trasferirsi a Villa Guarnieri. Intanto l’alleato di Andreina, Luca Spinelli sta procedendo con il piano mietendo altre vittime.