Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 21- 25 gennaio 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio 2019

I colpi di scena non mancano mai per una serie di successo come Il Paradiso delle Signore. In onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 1, la daily soap ambientata negli anni Sessanta regala al pubblico del piccolo schermo molte emozioni al cardiopalma. Tanti speravano nel matrimonio tra Nicoletta Cattaneo e Riccardo Gaurnieri, invece l’unione tra i due è andata in fumo a causa del tradimento di lui con Ludovica. Nel frattempo si consuma un altro tradimento: Elena e Salvatore non riescono più a nascondere il loro segreto. Intanto l’intera famiglia Guarnieri è al centro di un terribile scandalo, mentre Nicoletta dovrà lottare per difendere la sua immagine di ragazza per bene. Leggi le anticipazioni di Gossip e tv per saperne di più!

Lunedì 21 gennaio

Nicoletta, a due passi dal matrimonio, scopre che Riccardo l’ha tradita con Ludovica. La ragazza sconvolta scappa dall’altare mentre il giovane Guarnieri confessa a suo padre Umberto la dipendenza dagli antidolorifici e a Vittorio il tradimento. Luca Spinelli intanto coglie l’occasione per vendere la notizia ad un giornale scandalistico.

Martedì 22 gennaio

L’articolo del mancato matrimonio è stato pubblicato e il buon nome dei Guarnieri si trova nel bel mezzo di uno scandalo. Elena e Salvatore temono che Aldo, una allievo della bella siciliana, abbia intuito che tra loro è successo qualcosa. Al Paradiso delle Signore le iniziative non mancano mai, Vittorio questa volta ha deciso di organizzare una raccolta di abiti usati per devolverli in beneficenza. Intanto Umberto e Adelaide decidono di diffamare la povera e tradita Nicoletta Cattaneo.

Mercoledì 23 gennaio

Riccardo chiede aiuto a Marta e Vittorio per impedire l’uscita dell’articolo diffamatorio su Nicoletta. Elena e Salvatore hanno la certezza che Aldo sa del bacio che i due si sono scambiati. La Venere Irene accetta di aiutare Oscar a riconquistare Clelia. Marta intanto affronta Ludovica, la Guarnieri deve convincerla a ritrattare le parole dette contro la Cattaneo.

Giovedì 24 gennaio

A casa Amato c’è tensione, Antonio sta per fare ritorno da Biella e Salvatore si vede così costretto a mettere da parte i propri sentimenti verso sua cognata Elena che chiederà al suo amato di potersi trasferire con lui in Piemonte. In casa Cattaneo invece si parla sempre e solo dell’articolo diffamatorio su Nicoletta, Luciano decide di affrontare Umberto e ricattarlo per impedire l’uscita del pezzo.

Venerdì 25 gennaio

Umberto ha ceduto a Luciano e ha impedito la pubblicazione dell’articolo, Riccardo chiama a casa dei Cattaneo per avvisare. Tina è molto emozionata ed entusiasta all’idea di lavorare con Sandro Recalcati, tanto da riuscire a falsificare la firma di sua madre Agnese per il contratto discografico. Aldo ha capito che Elena sta per lasciare Milano, per impedirlo decide di confessare ad Antonio che la giovane ha un misterioso corteggiatore.