Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 14 -18 gennaio 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate da lunedì 14 a venerdì 18 gennaio 2019

Una delle settimane più turbolente sta per arrivare. Il Paradiso delle Signore regalerà forti colpi di scena al suo amatissimo pubblico che dal lunedì al venerdì su Rai 1 segue il daily. Infatti assisteremo a confessioni forti, prima delle nozze Riccardo dirà a Nicoletta della sua dipendenza dagli antidolorifici; chiarezza nei sentimenti tra Salvatore che bacerà Elena e Ludovica che scriverà una lettera a Riccardo. La signorina Calligaris intanto riceverà la visita inaspettata di suo marito e comincerà a temere per la sua vita. Intanto le nozze si faranno e ne vedremo delle belle. Leggi subito qui sotto le anticipazioni su Gossip e tv!

Lunedì 14 gennaio

In casa Cattaneo finita la paura per la salute di Nicoletta, si prosegue con i preparativi del matrimonio. La contessa Adelaide ha scoperto che Agnese Amato sta cucendo l’abito da sposa della ragazza e decide di andare a controllare personalmente l’andamento della lavorazione. Al Paradiso intanto Vittorio Conti decide di organizzare una lotteria a premi e decide di riassumere la spiritosa commessa Irene Cipriani, dato che Nicoletta non può ancora tornare a lavoro.

Martedì 15 gennaio

Marta e Vittorio hanno scoperto che Riccardo fa uso di antidolorifici molto potenti che lo stanno portando alla dipendenza, decidono così di parlargli e gli consigliano di confidarlo sinceramente e subito alla sua futura sposa Nicoletta. Le Veneri nel frattempo fanno a gara per spuntarla sulla vendita dei biglietti della lotteria indotta dal dottor Conti. Clelia Calligaris invece riceve inaspettatamente al Paradiso dei fiori con un chiaro messaggio: la donna capisce subito che suo marito Oscar è a Milano e la sta cercando.

Mercoledì 16 gennaio

Clelia è scossa, dopo aver scoperto che suo marito è a Milano vorrebbe fuggire lontano e mettersi al sicuro. Luciano però cerca di farla ragionare e la convince ad incontrare l’uomo in caffetteria per un chiarimento. Intanto il ragionier Cattaneo preso dalla delicata vicenda della Calligaris, viene messo da parte dalla sua famiglia, Silvia e Nicoletta infatti decidono di non confessargli che Riccardo è dipendente degli antidolorifici. Il giovane Guarnieri viene anche rimproverato ancora una volta dalla sua amica Ludovica che in cuor suo spera di fargli cambiare idea sull’imminente matrimonio.

Giovedì 17 gennaio

Nicoletta è molto delusa dal comportamento di Riccardo e vorrebbe lasciarlo e annullare le nozze, Marta tenta di farla ragionare e la prega di non lasciare suo fratello. Intanto al Paradiso delle Signore c’è la vincitrice della lotteria: è la signora Agnese Amato. Riccardo cade nuovamente in disperazione e cerca a tutti i costi gli antidolorifici, nel frattempo a villa Guarnieri arriva Nicoletta che dice a Riccardo di volerlo ancora sposare e che lo aiuterà a star meglio.

Venerdì 18 gennaio

Il giorno delle nozze è arrivato. Dopo aver passato la notte insieme, Ludovica lascia una lettera a Riccardo che resta turbato dalle parole della ragazza. Salvatore Amato è preso dai sensi di colpa e decide di lasciare Milano dopo aver dato un bacio ad Elena. Umberto Guarnieri regala a suo figlio Riccardo i gemelli che lui stesso indossava il giorno delle sue nozze. Intanto fuori dalla chiesa tutti gli invitati sono pronti: Nicoletta in abito da sposa arriva e Ludovica si avvicina immediatamente e le sussurra qualcosa all’orecchio.